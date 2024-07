Mattel presenta dos nuevas barbies inclusivas: una ciega y otra con síndrome de Down 'racializada'

Mattel, empresa juguetera creadora de Barbie, ha anunciado la incorporación de dos nuevas muñecas inclusivas una ciega y otra Barbie negra con síndrome de Down, creadas, según sus propias palabras "permitir que aún más niños encuentren una muñeca que les represente e inspirar a todos los niños a contar más historias a través del juego": "Reconocemos que Barbie es mucho más que una muñeca; representa la autoexpresión y puede crear un sentimiento de pertenencia", dijo Krista Berger, Barbie Senior Vice President and Global Head of Dolls, "por eso presentamos con orgullo una nueva muñeca Barbie ciega y una muñeca 'racializada' con síndrome de Down a nuestra línea Barbie Fashionistas, reforzando nuestro compromiso de crear productos que representen la pertenencia global y la inclusividad en el mundo de las muñecas".

Para garantizar que los detalles de la muñeca Barbie ciega, incluidos el diseño de la cara, el estilismo, los accesorios o el packaging, representaran con precisión a las personas con ceguera o baja visión, Barbie se ha asociado con la American Foundation for the Blind (AFB), una organización dedicada a defender los intereses de las personas con ceguera y baja visión.

Bajo su supervisión, Barbie se comprometió a representar a las personas con ceguera y baja visión en todas las fases del proceso de diseño, desde el esculpido de la muñeca hasta el patrón del vestido:

o Accesorios: La muñeca viene con un bastón blanco y rojo con una punta de malvavisco identificable e incluye unas elegantes y funcionales gafas de sol. Como algunas personas ciegas o con baja visión son sensibles a la luz, estas proporcionan una protección ocular adicional

o Articulaciones de codo: La muñeca Barbie ciega incluye articulaciones en los codos para garantizar un uso cómodo del bastón

o Tejidos texturizados y llamativos: Barbie diseñó el estilismo de la muñeca para incluir una blusa rosa satinada con una falda de volantes texturizados para un interés táctil. Entre los detalles adicionales se incluye un cierre de gancho y bucle de colores llamativos y de alto contraste en la parte posterior de la blusa de la muñeca, así como una cintura elástica en la falda para facilitar el cambio de atuendo

Nueva Barbie con discapacidad visual. Mattel

o Embalaje y diseño: Embalaje accesible para la muñeca, incluida la colocación y escritura de «Barbie» en braille en el embalaje

o Mirada: La muñeca está diseñada con la mirada ligeramente hacia arriba y hacia fuera para reflejar con precisión la mirada, a veces distinta, de una persona ciega.

"Ha sido un honor colaborar con Barbie en el desarrollo de la muñeca Barbie ciega", ha declarado Eric Bridges, Chief Executive Officer and President of the American Foundation for the Blind. "Al aumentar la representación y promover la concienciación sobre las experiencias de las personas ciegas y con baja visión, nuestro objetivo compartido es inspirar oportunidades ilimitadas para todos, lo que en última instancia conduce a un mundo de mayor accesibilidad e inclusión", añade.

La segunda Barbie con síndrome de Down

En 2023 Barbie presentó la primera muñeca Barbie con síndrome de Down de la historia, que ganó el premio a la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa del Año otorgado por la Asociación del Juguete. Este año, Barbie se ha asociado de nuevo con la National Down Syndrome Society (NDSS) para presentar su próxima muñeca con síndrome de Down en la línea Barbie Fashionistas 2024.

A lo largo de todas las fases del proceso de diseño, Barbie y la NDSS colaboraron para garantizar que la muñeca Barbie negra con síndrome de Down reflejara con exactitud y resonara entre los miembros de la comunidad de síndrome de Down. La NDSS puso en contacto a Barbie con un grupo de personas negras de la comunidad con síndrome de Down, incluida una joven negra con síndrome de Down, para revisar la escultura, el pelo, el estilismo y las gafas de la muñeca:

o Escultura: Complexión más baja, un torso más largo y un tono muscular bajo. Además, las palmas de las manos de la muñeca tienen una sola línea, una característica que suele asociarse a las personas con síndrome de Down. Se ha prestado especial atención al diseño de la cara, con una forma más redondeada, orejas más pequeñas y puente nasal plano. Los ojos están ligeramente inclinados en forma de almendra y en el iris se aprecian puntos blancos.

o Pelo: La muñeca tiene una textura de pelo trenzado, que era una de las características clave que pedía la comunidad negra con síndrome de Down

o Estilismo: Los símbolos están incorporados en todo el atuendo de la muñeca, y la paleta de colores azul y amarillo representa la concienciación sobre el síndrome de Down. Las tres flechas en algunos de los corazones del vestido, representan el tercer cromosoma 21 que tienen las personas con síndrome de Down.

o Gafas: La muñeca también lleva gafas rosas, que representan a las personas con síndrome de Down que a menudo tienen dificultades de visión.

"La NDSS está encantada de presentar una segunda muñeca Barbie con síndrome de Down. El lanzamiento de esta muñeca junto con la nueva Barbie con ceguera supone otro paso importante en la ampliación de la representación de la comunidad de las personas con discapacidad", ha declarado Kandi Pickard, President and CEO of NDSS. "Estamos orgullosos de asociarnos con Barbie a medida que crecen para reflejar nuestro mundo diverso y hermoso".

"Estamos encantados de presentar estas muñecas en colaboración con la American Foundation for the Blind y la National Down Syndrome Society para impulsar nuestra misión de que todas las niñas se sientan representadas y celebradas a través de Barbie", continuó Berger.

Nueva Barbie con síndrome de Down y racializada. Mattel

Se ha demostrado que el juego con muñecas ayuda a desarrollar la empatía y las habilidades sociales entre los niños, fomentando así las habilidades sociales necesarias para sobresalir en su futuro, ya que imaginan que pueden ser cualquier cosa. Como la línea de muñecas más diversa de la marca, la serie Barbie Fashionistas ofrece más de 175 looks con una gran variedad de tonos de piel, colores de ojos, colores y tipologías de pelo, tipos de cuerpo, discapacidades y modas.

Esto incluye muñecas con vitíligo, muñecas que utilizan una silla de ruedas o una prótesis, una muñeca con audífonos y una muñeca sin pelo. Las muñecas Fashionistas 2024 pretenden avanzar en el objetivo continuado de Barbie de reflejar una visión multidimensional de la belleza y la moda, permitiendo que más niños vean reflejado su mundo a través del juego.