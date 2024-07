Un bebé llorando se echa a los brazos de India Martínez en pleno concierto y se le queda dormido: "No tiene explicación"

El los conciertos, la improvisación del artista juega un papel fundamental. También lo que sucede entre el público. Y, cuando ambas cosas se juntan, de ahí puede salir algo como lo que le ocurrió a India Martínez en su último show.

Tal y como ha contado ella misma en sus redes, donde además ha subido el vídeo del momentazo, mientras la cordobesa estaba en pleno concierto, un niño que en esos momentos lloraba sin consuelo se le echó a los brazos.

"Te juro que esto nunca me había pasado", decía ante el micrófono la artista cordobesa, que, ni corta ni perezosa, se subió al bebé al escenario mientras interpretaba una canción.

Así lo relataba ella misma en sus redes: "Anoche en mi concierto de La Solana mientras cantaba abajo del escenario un bebé me echó los brazos llorando, lo agarré y lo mecí, y no solo se calmó, sino que se durmió. Nunca me había pasado algo parecido la verdad", reconocía India.

"La cosa es que cuando intentaba dárselo a su yaya volvía a llorar y tenía que volver a calmarlo. A todo esto, la gente esperando, y guardando silencio para que el bebé se durmiera. Era surreal. Intenté 3 veces dárselo a su yaya para seguir el concierto, pero no hubo manera así que me lo subí al escenario y allí le canté una de mis canciones en forma de nana. Esto no tiene explicación", remataba.