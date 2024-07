Blinken cuestiona que resultados anunciados en Venezuela reflejen la "voluntad" del pueblo

Associated Press/LaPresse

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se mostró este lunes "seriamente preocupado" por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral de Venezuela, que dan por ganador a Nicolás Maduro, y cuestionó que reflejen la "voluntad" de los votantes.

"Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano", dijo Blinken en una comparecencia ante los medios en Tokio junto a sus homólogos de la alianza Quad, que además de a EEUU incluye a Japón, Australia e India, poco después del anuncio electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció este lunes la victoria del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandado consecutivo, en unos comicios en los que, según la entidad, el mandatario habría obtenido el 51,20% de los sufragios.

"Es crítico que cada voto sea justo y transparente", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, que pidió a las autoridades electorales venezolanas que "compartan inmediatamente la información con la oposición (...) y publiquen las tablas detalladas de los votos".

"La comunidad internacional los observa muy detenidamente y responderá en consecuencia", añadió Blinken antes de continuar refiriéndose a la agenda de la reunión del Quad junto a sus colegas.

Las elecciones presidenciales en Venezuela y la publicación de sus resultados pillaron al secretario de Estado estadounidense inmerso en una gira por Asia para potenciar las alianzas del país norteamericano son sus socios de la región, marcada por la creciente influencia y actividades militares de China.

"Aplaudimos a la gente venezolana por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Elogiamos su coraje y su compromiso con la democracia afrontando la represión y diversidad", señaló Blinken antes de poner en duda la validez de los resultados y pedir un mayor escrutinio y transparencia a las autoridades electorales de ese país.

Boric también duda

El presidente de Chile, Gabriel Boric, también advirtió la madrugada de este lunes que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro "son difíciles de creer" y que su país no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados", indicó el mandatario progresista en su cuenta de X. "Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", añadió Boric.

Desde que llegó al poder en marzo de 2022, Boric, ha sido una de las voces más duras en la región contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, una postura que le ha diferenciado de otros líderes progresistas, como el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro, que en el pasado han mostrado una actitud más tolerante pero que en los últimos días han endurecido el tono.