El frío reencuentro entre Milei y la 'vice' Villarruel tras la última tensión entre ambos

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reencontraron con un frío saludo este domingo, después de la última tensión generada entre ambos, a raíz de las diferencias de opinión sobre los festejos de la selección argentina de fútbol tras conquistar el título de Copa América.

Ambos participaron este domingo en el acto de cierre de la 136a. edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional (Expo Rural), organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las cuatro mayores patronales agrarias del país, en Buenos Aires.

El mandatario hizo su entrada en la plaza central del predio de La Rural en un vehículo descubierto, desde el que saludó a las autoridades y al público que le dedicó aplausos y gritos de "viva la libertad", mientras que la vicepresidenta ya estaba acomodada, al igual que varios miembros del Ejecutivo, en el palco principal.

Al alcanzar su altura, el saludo entre ambos se limitó a un beso de cortesía, a diferencia de los abrazos exhibidos por ellos en ocasiones anteriores o los que este mismo domingo intercambió con algunos ministros, como el de Defensa, Luis Petri.

En la fotografía oficial, además, no se les vio juntos, ya que entre ambos se situaron autoridades de la SRA, por lo que la esperada imagen de 'reconciliación' no fue tal.

Villarruel se disfrazó de espía infiltrada por si el limitado de Milei no entendía su jugada. pic.twitter.com/gflUQqEOi8 — Marian Herrera (@marianherrrera) July 28, 2024

Como ya ocurriera con el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes en los últimos tiempos de mandato (2019-2023) apenas se dejaban ver juntos, el actual mandatario y su número dos han protagonizado algunos encontronazos. Estos se intensificaron en las últimas semanas en torno a una publicación de Villarruel en redes sociales que fue desautorizada por Presidencia y que el propio Milei describió como "poco feliz".

En el marco de una polémica por un vídeo de los jugadores de la Albiceleste celebrando su triunfo en la Copa América 2024 con cantos racistas y homófobos contra jugadores franceses, la vicepresidenta defendió al equipo y tachó a Francia de "país colonialista" e "hipócrita" por "simular indignación".

Al día siguiente, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, se reunió con el embajador de Francia en Buenos Aires para, según detalló el Gobierno, "explicar que el desafortunado comentario ocurrido en las redes sociales fue a título personal y que no era la posición del Gobierno".

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo el 23 de julio que, si bien existe un desacuerdo entre Presidencia y Villarruel en torno a ese episodio en particular, "el tema generó un ruido mediático que no debió generarse". No obstante, reconoció que Milei y su vicepresidenta "no hablaron en estos días".

En el reciente viaje a Francia, la oficina del portavoz de la Presidencia de Argentina resaltó que el presidente Emmanuel Macron "se tomó un momento para agradecerle directa y especialmente a Karina Milei por sus palabras la semana pasada en ocasión de la polémica por los cánticos deportivos".