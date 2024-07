La actriz Aurora Carbonell, entre lágrimas, habla de su extraña enfermedad: "No es el vídeo que me hubiese gustado subir"

Muy emocionada e incluso rompiendo a llorar, la actriz Aurora Carbonell, que alcanzó la fama en los noventa tras su aparición en series como Nada es para siempre o Al salir de clase, ha revelado su calvario debido a una extraña enfermedad.

A través de un vídeo y un post compartido en Instagram, la intérprete, alejada desde hace años del mundo de la actuación, asegura que este no es el vídeo que le hubiese gustado subir, pero, aún así, ha sacado fuerzas para dar detalles de lo que le ha pasado.

"Hoy siento que una parte de mí se libera para seguir caminando con un poco menos de peso. Gano a mi timidez, ahora sé que ya puedo compartiros mucho más de mi. Si hay alguien que ve este vídeo y no está en su mejor momento.. Te abrazo🤍", escribe.

"Ya pasó todo", se congratula la actriz, que, en otro post de Instagram, resume su enfermedad a base de imágenes. "La foto de la izquierda es del 2017, no estaba embarazada, la del centro del 2019, la talla 36 me venía muy grande y la de la derecha es actual. Ahora que todo está bien, comparto mi historia con la esperanza que pueda ayudar a otras personas”, se sinceraba la actriz.

"La realidad es que llevo más de ocho años tratando de saber qué me estaba pasando. Muchos de ellos estaba intentando sobrevivir a los días porque mi cuerpo no funcionaba bien y sentía que me estaba consumiendo", explica.

Además, cuenta los síntomas que tenía durante el proceso: "Se me deformaba la cara sin razón aparente, además de tenerla inflamada; la piel estaba escamada; insoportables dolores articulares; falta de hierro; intoxicación por metales pesados; intolerancias alimentarias; infección de bacterias por el cuerpo; permeabilidad intestinal; disbiosis; todo mi sistema inmunológico estaba alterado...", relata.

"También he pasado por errores médicos", revela. "Durante un año estuve con un diagnóstico equivocado de mi corazón. El día después de diagnosticarme esta lesión, mi gran amigo Borja, que tenía una patología similar y que llevaba años recuperándose, fallecía de madrugada en la cama por un infarto. Entenderéis mi miedo cada vez que me iba a dormir. Nunca tuve esa lesión, menos mal que pedí una segunda opinión", detalla la alicantina.

"Han sido años dedicada a curarme y a cuidar a unos padres extraordinarios que, sin entender bien qué era todo lo que me estaba sucediendo, han estado pegados a mí. Ahora me cuido mucho: la alimentación, hago deporte, me rodeo de buena gente y me levanto todos los días con una ilusión inmensa, la vida también es esto", termina, no sin antes incidir que ahora ya está "todo bien".