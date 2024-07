María José Suárez enseña las preocupantes secuelas físicas que sufre tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

La polémica ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez está dando que hablar y, al parecer, también está conllevando estragos físicos en la exmodelo.

Tal y como ella misma ha contado -y mostrado- en sus redes sociales, ha sufrido en todo este tiempo que dura la polémica una evidente pérdida de peso a causa de la ansiedad y estrés.

"Yo de momento me voy al gym a desfogar. Lo bueno de este verano es que no me ha hecho falta operación bikini. Me he quedado fit, fit", decía la modelo en sus stories desde el ascensor del resort dónde se encuentra de vacaciones, en Málaga. En el vídeo, además, se se señala el abdomen con humor, revelando la delgadez cada vez más evidente.

María José Suárez. INSTAGRAM

Escassi, mientras, ha hablado recientemente sobre los rumores de un nuevo romance con Hiba Abouk. "Es normal que en una separación a la otra persona le duela verme con otra", afirmaba el jinete.

Pocos días después de que se conociese la ruptura entre Escassi y Suárez, la actriz y el jinete se dejaron ver muy acaramelados en una fiesta. Desde entonces, apenas se han separado y se les ha visto visitando Túnez, Cádiz o Madrid, donde ambos residen. Días después de que se publicasen las primeras imágenes de la pareja juntas, Escassi ha decidido dar un paso al frente y confesarse.

"Estoy bien, todo esto es una separación. Hacemos nuestra vida y no estamos haciendo daño a nadie. Yo estoy bien. Hacemos la vida como podemos. No estamos cometiendo ningún delito. Es normal que nos veamos con otra persona", decía el jinete en Vamos a ver.

Estas declaraciones han llegado como toda una confirmación de lo que ya se llevaba sospechando algunas semanas. Hasta ahora Escassi había negado toda relación con la actriz. Tanto es así que el jinete aseguró una y otra vez en ¡De viernes! que, aunque Hiba Abouk "le gustaba, obviamente, porque es una mujer maravillosa", solo habían coincidido en un par de ocasiones.

La actriz madrileña aún no se ha pronunciado sobre el tema, pues continúa inmersa en su complicado divorcio con Hachraf Hakini, el padre de sus dos hijos, Naim y Amín. Desde que decidieron separarse, Hiba solicitó la mitad del patrimonio a su exmarido, a quién terminó denunciando por un delito de fraude en la administración de su fortuna. El matrimonio llegó a su fin hace un año después de que el futbolista fuera acusado de abuso sexual por una joven de 24 años.

Ahora, la vida de la actriz ha dado un giro de 180 grados, pues se acaba de mudar a un lujoso piso de 400 metros cuadrados en Madrid con un alquiler de 6.000 euros al mes. Allí vive con sus dos pequeños y ha retomado su carrera como actriz, la cual había dejado apartada para dedicarse a la crianza de sus dos hijos.