Luis Font, de Locomía, vive en la calle: "Necesito que me den una casa..."

El pasado abril, Luis Font, que formó parte del histórico grupo Locomía junto a su hermano Xavier como miembros fundadores, revelaba en Socialité que no había encontrado trabajo de lo suyo y se veía obligado a cantar en el metro por necesidad y para ganarse la vida.

"No puedo dejar de ser quién soy, mi esencia es esta, soy este y siempre lo voy a ser, en el metro o donde sea", contaba por aquel entonces, emocionado, al espacio de Telecinco.

Luis Font había vuelto hace dos meses a Madrid en busca de una nueva vida, pero se le cerraron las puertas, por lo que empezó a cantar en el suburbano "por necesidad". "Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50.000 personas. La gente me ayuda no solo con algunas monedas, sino mostrándose su cariño y su admiración. Me dicen que yo puedo. Y es verdad, si se quiere, se puede".

Ahora, a través del mismo programa, el artista revela que ya no puede trabajar "cantando en el metro". "Este banco es el resultado de cómo me veo, en la calle. He tenido un problema en el menisco y no tenía fuerzas para seguir cantando en el metro, y sin entrar mucho en detalle, me he visto obligado a vivir en la calle y a aceptarlo con dignidad".

Sin embargo, cuenta que hay gente con corazón, y pone un ejemplo: "Aquí hay personas que se están convirtiendo en una familia, como Diego, que cada tarde me trae unos frutos secos".

El cantante, entre lágrimas, hace un llamamiento público pidiendo una vivienda en la que residir dignamente y para la que pide facilidades: "Por favor que no me cobren mes de fianza".