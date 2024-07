El último golpe de Puigdemont

"Estaré en el Parlament. Solo un golpe de Estado me impedirá estar allí", espetó el pasado sábado el expresident fugado, confirmando el escenario perturbador con el que se viene especulando desde hace unas semanas: su regreso con motivo del debate de investidura en el Parlament de Cataluña. Ese retorno tendría dos objetivos, ambos muy explícitos. Primero, cumplir con la palabra dada cuando anunció su candidatura desde Bruselas. Segundo, hacer todo lo posible para impedir que el socialista Salvador Illa ocupe el Palacio de la Plaza de Sant Jaume. En cuanto a lo primero, lo cierto es que la ausencia no lo dejaría en muy buen lugar para la historia, pues la promesa esta vez fue solemne. Es cierto que, tras la lectura que ha hecho el Tribunal Supremo del delito de malversación, el expresident no puede acogerse a la ley de amnistía, pero ahora tiene que elegir entre la posibilidad de ir a la cárcel o de pasar como un cobarde. Y, con relación a lo segundo, en Junts creen que la única forma de dar un golpe en el tablero para impedir que ERC vote a Illa es generando un escenario perturbador. ¿Los republicanos se atreverían a elegir a un president de la Generalitat no independentista, avalando la normalidad institucional, mientras Puigdemont es detenido y pasa el mes de agosto en una cárcel española?

Ahora bien, como la jugada es muy explícita, no parece nada seguro que fuese a cambiar la posición de ERC, si es que finalmente hay acuerdo en materia de financiación con el PSC y logra el aval de las bases republicanas, que harían de tripas corazón para evitar el abismo de una repetición electoral en medio de grave crisis interna. El golpe de Puigdemont corre además el peligro de hacer el ridículo si carece de épica, es detenido por los Mossos antes de llegar al Parlament y, tras su hipotética entrada en la cárcel, no hay una potente movilización en las calles. Con todo, lo más probable que entre en España sin ninguna dificultad, como un turista más, logré sentarse en su escaño, participe en el debate de investidura y sea detenido más tarde.

El regreso salvaría su honor frente a los suyos, pero difícilmente lograría alterar el curso de los pactos entre socialistas y republicanos. Resulta chocante que quien encabezó en 2017 un golpe contra la Constitución y el Estatuto acuse a los jueces de urdir un plan para encarcelarlo. Lo sucedido durante el procés fue sin una duda una tragedia, que por fortuna no causó muertos, pero que rompió la convivencia, destrozó las instituciones de autogobierno, y perjudicó muchísimo la economía catalana. El golpe secesionista existió, no fue de mentirijillas. En cambio, el último golpe de Puigdemont, el de su retorno, tiene todos los ingredientes de una farsa.