La dieta de Hugh Jackman a los 55 años para Lobezno: tres claves para perder peso y ganar músculo

Si hablamos de Hugh Jackman inevitablemente se nos viene la mente su primera aparición como el personaje de Lobezno en la película X-Men en el 2000. Ahora, casi 25 años después, el actor de 55 años volverá a sacar las garras en Deadpool 3 y para ello ha tenido que seguir una dieta con la que, gracias a tres simples conceptos, podrá lucir la misma forma física que la primera vez que interpretó al personaje.

En marzo de 2023, el actor compartió a través de su cuenta de Instagram varias fotos en las que mostraba lo que comía un día cualquiera de rodaje. Aquel día, Jackman comió lubina negra con arroz vegetariano y salsa de hierbas, salmón con patatas y salsa picante, dos porciones de hamburguesas de pollo con patatas dulces, además de dos porciones de solomillo alimentado con pasto con fideos. Todo ello venía respectivamente etiquetado con la cantidad de calorías de cada plato.

Según Men´s Health, es aconsejable que los hombres activos de entre 51 y 55 años ingieran unas 2.800 calorías diarias. En total, el actor había ingerido a lo largo del día un total de 8.300, lo que significa que Jackman había introducido en su cuerpo suficientes calorías para alimentar a tres hombres de su categoría.

No obstante, la revista recuerda que solo se recomienda a personas con corte de peso o que tengan orientación profesional llevar a cabo dietas tan extremas. En 2016, el actor reveló que no era ajeno al volumen y el corte de la rutina de un culturista, ni a los ajustes de la ingesta diaria de calorías durante el día.

En 2023, el actor concedió otra entrevista a Chris Wallace en la que contó que para preparar su vuelta a la gran pantalla como superhéroe, estaba aumentando su ingesta de proteínas. "He comido más pollo. Lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo", dijo Jackman. En otra entrevista reveló que siempre tenía un batido de proteínas en la mesilla: "Si me despierto por la noche, me lo tomo antes de volver a dormir, mantiene los músculos reparándose y el metabolismo en marcha", dijo el actor.

Pero conseguir ese físico requiere otros sacrificios como por ejemplo estar más de 16 horas sin comer absolutamente nada, lo cual significa que todos los alimentos tenían que ser ingeridos durante las otras ocho horas restantes del día. Jackman afirmó que gracias a esta técnica se sentía "mucho mejor". Ahora ya sabemos que el ayuno intermitente, el recuento de calorías y el pollo es todo y cuanto está detrás de ese físico de película.