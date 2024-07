El calor hace historia

Pasamos el año tiritando y deseando que llegue el verano para disfrutar el calor. Luego llega julio con sus cerca de cuarenta grados y dan ganas de viajar al norte de Suecia a refrescarse embutados en un buen abrigo de pieles de reno. Nunca estamos satisfechos con todo. ¡Qué se le va a hacer! Ahora toca calor y se impone llevarlo con resignación y mucha agua para no deshidratarse.

Los veteranos recuerdan que nunca se vio algo igual por estas fechas, pero no debe de ser cierto porque la ONU, cuyos jefes deben e estar asándose en el Palacio de las Naciones de Nueva York, han concluido, que sumando grados de todos los lugares del mundo, el resultado demuestra que estamos batiendo los récords históricos de calor. Parece un poco exagerado.

Imagino que se refieren a estos siglo en que el calor se mide, porque los tiempos en que Adan y Ava se paseaban entre los manzanos, hace miles de años, no tenemos idea de cuantos grados de calor estaban afrontando. Ahora la modernidad nos proporciona aparatos de aire acondicionado para refrigerar el ambiente y dejarnos las dudas de si las enfermedades que nos caen son de sofocación o congelación.

Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos que adopte medidas urgentes para paliar los daños. Nadie parece haber hecho mucho caso. En algunos, si acaso, la protección es contra los incendios forestales que se han convertido en una amenaza para convertir en desierto el entorno vegetal que aun proporciona algo de sombra. Por lo demás, cada uno debe librarse del calor como pueda.

Personalmente, no me atrevo a dar consejos: lo sufro como todos pensando en los trabajadores que no pueden refugiarse de esos cuarenta grados asesinos que nos ahogan a media tarde y, caminando por las calles semi desiertas me estremece ver a esos jóvenes que pedalean en sus bicicletas bajo un sol asesino, en una penosa imagen asiática, cargando con una bolsa desvencijada a la espalda, para que los recados, a menudo comida, llegue caliente a sus clientes.