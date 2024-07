Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo si solo cenas fruta o yogur todos los días según los nutricionistas

Puede parecer una opción muy ideal, pero al contrario de lo que muchos piensan, cenar solo yogur o fruta no es todo lo saludable que creemos. Y no lo decimos nosotros, sino los expertos en nutrición. Hay quienes recurren a estos dos alimentos básicos para cenar ligero. Pese a todo, Carmen Aragón, del grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) advierte que esto se trataría entonces de una cena nutricionalmente incompleta, por lo que nuestro cuerpo se vería gravemente afectado.

Pese a ello, la experta aclara que lo importante es el balance de todo lo que consumimos en un día, "por lo que hay que atender al patrón general de nuestra alimentación, más que al meticuloso reparto de los alimentos en cada toma".

Lo mismo señala Alba Santaliestra, secretaria Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas., quien sugiere optar por platos como ensaladas, tortillas vegetales o wraps de salmón y verduras, que son opciones igualmente fáciles de preparar y rápidas de elaborar.

¿Cómo es la cena ideal?

Las dos expertas apuntan, así, a que una cena equilibrada debería seguir el conocido como método del plato, también conocido como Plato de Harvard o Plato de Alimentación Saludable. Esta recomendación pasa por dividir el plato y la mitad tiene que ser de contenidos de alimento vegetal, un cuarto del plago para contenidos proteicos y el cuarto restante para hidratos de carbono.

En cuanto a las proteínas, Santaliestra aconseja priorizar "las de origen vegetal" como las legumbres y diversificar las de origen animal entre carnes, pescados, huevos y lácteos.

De la misma forma, ambas expertas aprueban la elección de elegir un huevo frito o una tortilla francesa acompañada de verdura o de una ensalada. Esta opción, así, sí es buena en lo que a términos nutricionales se refiere aunque las dos recomiendan añadir un poco de pan integral u otro hidrato de carbono y una pieza de fruta de postre.