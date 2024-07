Elena Tablada confiesa lo que halló el detective privado que espió a su ex Javier Ungría

Hace dos años desde Elena Tablada y Javier Ungría rompiesen su relación, no obstante, la guerra entre ambos no ha parado ni un solo momento desde entonces, incluso se podría decir que está más viva que nunca. La pareja decidió poner fin a su matrimonio en junio de 2022 tras seis años de relación malavenida.

Elena Tablada captó la atención de toda una generación gracias a uno de los formatos televisivos más rentables hasta la fecha en España: Operación Triunfo. Entre sus concursantes se encontraba el llamativo David Bisbal que, entre canciones y piruetas en el escenario, se metió a la audiencia en el bolsillo y, a su compañera Chenoa, en el corazón.

Sin embargo, la relación no duraría demasiado, pues tras varios meses de romanticismo, el cantante se enamoró de Elena Tablada. Así, la pareja protagonizó una de las rupturas más mediáticas de la historia de nuestro país. De la relación de Tablada y Bisbal, nacía Ella, su primera hija, pero tiempo después rompían en muy malos términos.

En ese momento, Elena Tablada se convirtió en una de las personas más odiadas de España, un título que le ha costado años quitarse de encima. Más tarde, la ex de David Bisbal inició una relación con Javier Ungría, con quien tendría su segunda hija. En esta ocasión el amor duró seis años, pero terminó de la misma forma que con el cantante.

Hasta el año pasado, Ungría no era muy conocido, pero decidió romper su anonimato concursando en Supervivientes 2024. Esta decisión no le habría sentado nada bien a su exmujer que, tras la ausencia del empresario, tuvo que hacerse cargo de su hija en común durante tres meses ella sola. Además, en ese momento la pareja se encontraba teniendo una guerra encarnizada por la custodia de la pequeña.

El empresario tuvo que conectarse desde los Cayos Cochinos para responder a una cita con la justicia que resolvería sus litigios con Tablada. Así, la ex de Bisbal ponía punto y final hace unos días a un largo proceso de divorcio y, aunque al principio se mostraba reticente a dar declaraciones, finalmente se sentaba en el plató de ¡De Viernes! para explicar todo lo sucedido en el juzgado.

"No está entre mis planes recurrir. La pensión es la que es. La que ha considerado la jueza que es una pensión que no es para mí. Yo realmente lo que quería es la custodia de mi hija, pues eso es lo que me va a dar a mi paz mental y la paz mental no tiene precio", adelantaba de manera tranquila.

"Yo no pongo la mano en el fuego por nada. Yo creo que a los maridos los conoces cuando te separas. Me he cansado de sorprenderme para mal. Yo le dije ' pesar de que la sentencia haya sido la que es, yo voy a abogar a que ustedes pasen tiempo juntos'. Los días que quiera pasar con su hija los pasará", continuaba diciendo.

Las pistas del detective

"Fue una recomendación de mi letrada y yo lo consideré lo mejor. Me ha sorprendido tantas cosas de mi expareja… Eso se utilizó para lo que se tenía que utilizar y no voy a hablar más de eso en televisión", explicaba de manera enigmática sobre la contratación de un detective.

La jueza me ha dado la razón. Las pruebas del detective, las pruebas de los organismos sociales no es que hayan sido admitidas, es que han sido cruciales, valoradas y determinantes", revelaba sobre los informes aportados tras el cuestionado espionaje a su ex.

"Fue un estudio de seis días en dos meses diferentes, con dos compañías de detectives diferentes. Y en estos seis días se ve como no hay rutinas, el nivel de vida no es… En la vida hay que ser honestos con lo que tú puedes aportarle a tu hijo. Yo quería que fuera honesto con la calidad y el estilo de vida, que no es el que yo quiero para mi hija. Mi hija en un bar a las once de la noche, cosas que no corresponden con una niña de dos años. Yo no voy a decir que Javier es un buen padre, uno pone un pedestal a alguien y ese alguien decide bajarse solito", concluía.