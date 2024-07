Junts asegura que hará "todo lo que pueda" para impedir que Illa sea investido

El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró este sábado que su partido hará todo lo que pueda para impedir que el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, que "no es de fiar", sea investido y hará "todo lo que pueda" para que el próximo presidente de Cataluña sea Carles Puigdemont.

Así lo indicó Turull durante su intervención en el acto del cuarto aniversario de la fundación de Junts que se está celebrando en la localidad francesa de Banys i Palaldà. En este encuentro los miembros de este partido están arropando al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien todavía no puede regresar a Cataluña al no habérsele aplicado la ley de amnistía.

Comentó que entre "los de 'La Toga Nostra' e Illa se nos acumula el trabajo", pero "lo haremos tan bien como sepamos para impedir que una persona que no es de fiar, que solo lleva al PSOE en la cabeza y que por una cuota de poder son capaces de vender el alma, pueda llegar a ser investido presidente".

Turull incidió en que vienen "momentos decisivos para el país", pero "saldremos adelante", ya "lo hicimos cuando se tenía que escoger" y la Mesa del Parlament, "nos decían que no sumaba" el independentismo y "mirad qué lujo de presidente que tenemos", refiriéndose a Josep Rull, porque "no hemos desistido".

De momento, "minuto y resultado es independentismo 1, Salvador Illa 0, y no pararemos hasta ganar 2 a 0", en alusión a un posible acuerdo con ERC. Criticó que el Estado ha entrado en una deriva "muy perniciosa". "Los herederos del atado y bien atado quieren garantizar que nada cambie desde la muerte del dictador", y el principal elemento que ven que se lo puede "desestabilizar" es Junts y Puigdemont.

"Para impedirlo, han optado por hacer un golpe al Estado, a la democracia, a la libertad, no con tricornios, sino con toga, los Tejero, los Armada, los Milans del Bosch de los año 80 se llaman hoy Llarena, Marchena, García-Castellón y Aguirre", afeó, una "cúpula judicial" que está "boicoteando" una ley como la de la amnistía.

Lo que le genera "perplejidad" es que ante esto hay un Gobierno del PSOE y Sumar que se dedica a "hacer puñetas, se encierran cinco días para reflexionar y la primera gran decisión que toman es pactar con el PP el Consejo General del Poder Judicial para que todo siga igual". "Cómo nos puede hablar de regeneración democrática", afeó.

"Unidad" independentista

En su intervención, la presidenta de Junts, Laura Borràs, señaló que los independentistas tienen "muchas razones" para estar "enfadados" y "cansados", pero "al otro lado hay demasiada gente que se frota las manos con nuestro cansancio y nuestras peleas", por eso "cuando ofrecemos esta imagen de fuerza" y de "unidad" se les "borran sus planes españolistas".

Por ello, hizo un llamamiento a ERC, la CUP, los abstencionistas, los "cansados", los "decepcionados", a "todos y cada uno de los independentistas de toda Cataluña" a que se "junten", a darse "apoyo" y "darse la mano". "Los de Junts estamos ahí y lo hacemos sin retrovisor, sin reproches", añadió.

Esta misma semana también se despidió el ya exsenador de Junts Josep Lluís Cleries, quien intervino en este acto para exponer que "queremos la independencia" para que "todo el mundo en Cataluña pueda vivir en las mejores condiciones", un "país para todos" en el que "no haya ciudadanos de primera y de segunda".

Por su parte, Xavier Trias, quien este viernes abandonó la política, aunque continuará "trabajando para el partido", aprovechó su discurso para pedir que no se fíen "nunca" de "una persona que se llama Collboni" y que no se fíen "nunca especialmente de una persona que se llama IIla, muy buen cara, muy buenos gestos, per os clavará siempre una puñalada por la espalda”