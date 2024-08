Las 'celebrities' más famosas que se llaman Kate

Después de repasar la lista de celebrities que se llaman Emma, hacer lo propio con los Ryan, los Harry y las Jennifer más populares, ahora hemos seleccionado a las Kate más conocidas del momento. Este nombre deriva del griego 'Aikaterine' y es un diminutivo de Katherine, como sabrán las estrellas que vienen a continuación.

Kate Moss

La modelo Kate Moss GETTY IMAGES

"Nadie quiere ser esclava de la belleza. No me malinterpretes, me gustan los productos más que nunca, cuanto mayor te haces, más tienes que ocultar, pero no me obsesionan. Hasta cuando salgo de noche me cuesta ponerme pestañas postizas y todo eso", confesó a Harper's Baazar una de las modelos icónicas de los 90. ¿Su nombre? Kate Moss.

Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, en Wimbledon KARWAI TANG / GETTY IMAGES

Katherine o Catherine se castellanizó a Catalina y una de las royals más famosas con este nombre es una princesa: Kate Middleton.

Kate Winslet

La actriz Kate Winslet. GETTY IMAGES

¿Una Kate ganadora del Oscar? La actriz Kate Winslet, que recibió la codiciada estatuilla en 2009 por 'The Reader' (2008). También ha ganado varios Globos de Oro y Emmys, entre otros premios destacados.

Kate Upton

La modelo Kate Upton en la alfombra roja del Festival de Venecia. ETTORE FERRARI / EFE

Aunque la modelo Kate Upton saltó al estrellato gracias al número de bañadores de la revista Sports Illustrated, también ha hecho sus pinitos como actriz. ¿Su película más famosa? 'No hay dos sin tres' (2014).

Katie Holmes

La actriz Katie Holmes NBC

Kate Noelle Holmes es el nombre completo de la estrella de 'Dawson Crece' (1998-2003), que decidió iniciar su carrera artística como Katie. Santa Catalina se celebra en abril, concretamente el día 29.

Kate Beckinsale



Kate Beckinsale en los Globos de Oro AXELLE/BAUER-GRIFFIN / GETTY IMAGES

El significado de Katherine es 'pura' o 'casta', como seguramente sabrá la estrella de la saga Underworld y del clásico 'Serendipity' (2001).

Cate Blanchett

Cate Blanchett en la alfombra roja de los Oscar. ALBERT ESTAPÉ VILÀ / AP

La australiana Catherine Élise Blanchett (14 de mayo de 1969, Ivanhoe) no podría faltar en esta selección de Kate o Cates más famosas.

Kate del Castillo



La actriz mexicana Kate del Castillo. MARIO GUZMÁN / EFE

Para los mexicanos, probablemente, hay una Kate que destaca por encima del resto y no es otra que la protagonista de 'La reina del sur' (2011-).

Kate Hudson

La actriz y cantante Kate Hudson en mayo de 2024. SANTIAGO FELIPE / GETTY IMAGES

Hubo un tiempo en el que Kate Hudson fue una de las actrices de moda, protagonizando 'Casi famosos' (2000) y 'Cómo perder a un hombre en 10 días' (2003), entre otros títulos destacados.

Kate Bosworth



Justin Long y Kate Bosworth en la 'after party' de Vanity Fair. JOHN SHEARER / WIREIMAGE / GETTY IMAGES

En España solo hay 299 personas registradas con este nombre, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). En la imagen vemos a la actriz que dio vida a Lois Lane en 'Superman Returns' (2006).