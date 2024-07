EE UU se prepara para un megaterremoto que sacudirá el corazón del país en los próximos 50 años

Estados Unidos no está exento del riesgo de vivir un megaterremoto en los próximos 50 años que sacudiría varios estados del centro del país. Esta es la advertencia que han lanzado recientemente varios expertos, y ante la que ya se están preparando algunas zonas.

Según alertan científicos de ese país, la zona a vigilar es un área poco conocida de unos 241 kilómetros de largo que atraviesa los estados de Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Illinois, y que presenta las condiciones aptas para generar un terremoto de magnitud superior a 6 en la escala de Richter.

Robbie Myers, coordinador de emergencias del Departamento de Seguridad de Missouri, apunta en declaraciones recogidas en el diario Daily Mail que la probabilidad de que tenga lugar un terremoto de esa magnitud en los próximos 50 años es de alrededor del 40%, y "cada año que pasa, la probabilidad aumenta", apunta.

Esta área es conocida como Zona Sísmica de Nuevo Madrid (NMSZ, por sus siglas en inglés), y los lugares peor parados por este potente terremoto serían la ciudad de Saint Louis, en Missouri, y Memphis (Tennessee).

Para Myers, un seísmo en los próximos 50 años "es una gran posibilidad, y la gente debería tomar precauciones", ha advertido, ya que miles de personas podrían morir a consecuencia de él. Infraestructuras como los puentes que cruzan el río Misisipi podrían caerse, o las principales carreteras, como la Interestatal 55, podrían combarse, ha indicado como posibles ejemplos de las consecuencias más visibles.

El último modelo de riesgo sísmico publicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fue a principios de año, cuando aseguró que el 75% de Estados Unidos —habitado por cientos de millones de personas— está en riesgo de sufrir terremotos dañinos.

Ante esta situación, no es extraño que estados como Missouri realicen cada cierto tiempo simulacros de terremotos en la escuela. De hecho, la Guardia Nacional ha llevado a cabo esta semana en Saint Louis una serie de simulacros de preparación ante seísmos de magnitud 8,4.

Myers no es el único experto que alerta sobre la alta posibilidad de vivir un megaterremoto en cuestión de décadas. Eric Sandvol, profesor de ciencias geológicas de la Universidad de Missouri, opina que los científicos necesitan "hacer más para comprender los terremotos en esta región". "Nos preocupa mucho que en caso de un terremoto como este haya puentes", indica a Daily Mail, ya que si los puentes se caen, "el transporte será mucho más difícil" y es posible que "haya que depender mucho más del aire para llevar ayuda a una zona dañada, y sacar a la gente de allí será un desafío mucho mayor".

El lugar de EE UU que más preparado está para una catástrofe natural de este tipo es California, donde se ha centrado la mayoría de esfuerzos y de investigación ante lo que denominan 'The Big One', el gran terremoto para el que no hay fecha exacta y que esperan que sea provocado por la falla de San Andrés, que discurre por ese estado y forma el límite entre las placas tectónicas Norteamericana y la del Pacífico.

Sin embargo, para el Departamento de Recursos Naturales de Missouri, un terremoto en el corazón del país podría ser más peligroso que si tiene lugar en la costa oeste. "Debido a la naturaleza del lecho rocoso de la corteza terrestre en el centro de Estados Unidos, los terremotos en esta región pueden sacudir un área aproximadamente 20 veces mayor que los terremotos en California", explican en su página web.