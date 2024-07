Bosco revela su verdadero estado de su salud actual tras su brutal accidente en 'Supervivientes All Stars'

Hace dos semanas Bosco Martínez-Bordiú dejaba de hielo a la audiencia de Supervivientes All Stars tras protagonizar una brutal caída durante la prueba para hacerse con el título de líder. El concursante caía desde la noria dándose en un gran golpe en la cabeza y en las costillas. Tras el incidente, el programa cortó la comunicación con Honduras y los equipos de emergencias tuvieron que asistir al joven.

Bosco estaba realizando la prueba junto a su compañero de edición Logan Sanpedro. Ambos se aferraban a uno de los postes de la estructura mientras está giraba sin descanso sobre su mismo eje. En un momento, el concursante perdió las fuerzas y salió disparado de la estructura emitiendo gritos de dolor al caer al agua.

Minutos después, el joven se ponía frente a las cámaras del programa para lanzar un mensaje tranquilizado hacia su familia y la audiencia. Desde plató, la tía del chico sufría tras haberle visto hacer varias muecas de dolor mientras explicaba que se sentía algo mareado.

Ahora, una vez fuera del programa, Bosco ha revelado cuales han sido las secuelas que le ha dejado el accidente. "Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moretón enorme", decía el joven a través de sus redes sociales. Además, también ha confirmado que aún en España ha seguido teniendo molestias al respirar y al realizar ciertos movimientos con el tronco.

Estoy viendo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en el momento justo que me doy con la barra de arriba. Lo que pasa es lo siguiente: por la fuerza a la que iba la noria, que iba rápido, no, rapidísimo, porque había tres tíos por fuera en cada lado dándole, ya era imposible sujetarte. La verdad es que estoy flipando del golpetazo tan grande que me llevo", decía el chico.

"Después de mi pequeño tirabuzón, las pruebas médicas y que el tac haya salido bien… Que estoy como un roble, hay que hacerle rayos x a la noria", tranquilizaba el joven a sus seguidores.

"Íbamos tan, tan rápido que ya no era agarrarse, era solo mantenerte, porque la fuerza te pegaba contra la barra de la fuerza a la que iba. En ese momento me pega la barra y noto un ras en mi espalda de abajo hacia arriba, en todas las vértebras. Y luego me pego en las costillas, que por eso también me duelen, al golpearme con esa barra que creo que antes no estaba", continuaba explicando el exconcursante.

Bosco ha relatado lo que sintió los primeros instantes tras el accidente: "Ciao piernas, menudo leñazo. En lo único que pensaba era en poder caminar, por lo que lo primero que hice fue intentar mover los deditos de los pies, cuando vi que podía hacerlo ya me tranquilicé un poco más",

"Me pinchan de todo y por todos lados. También pastillas de todos los colores, agua… Veía negro, pero quería hablar para tranquilizar a mi familia y a todos mis 'Boscolitos'", concluía.