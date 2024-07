Tu horóscopo diario: sábado 27 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 27 de julio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un fin de semana alegre e incluso feliz, o por lo menos las cosas saldrán del modo que tú deseas, aunque en algunos momentos hay peligro de que te dejes llevar por los nervios o por tu fuerte carácter, sobre todo ante pequeños problemas sin importancia. Centrarte en lo positivo, que estos días será mucho.

Tauro

Aunque, en líneas generales, te espera un fin de semana armónico y exento de graves problemas, sin embargo, no vas a poder evitar agobiarte o estresarte, en muchos momentos, por pequeños obstáculos o inconvenientes que, en realidad, no tendrían apenas importancia, pero cualquier cosa te puede poner en alerta.

Géminis

Este fin de semana, o al menos el día de hoy, te esperan algunos disturbios o desencuentros en el terreno sentimental, debido a un tránsito adverso de la Luna. Problemas o necesidades relacionadas con el hogar o la familia te van a impedir que lleves a cabo actividades o viajes que ya tenías programados y te apetecían.

Cáncer

Piensa antes de tomar decisiones equivocadas o de lamentarte. Vas a tener un fin de semana armonioso y feliz, y todo al final terminará saliendo del modo que tú deseas, pero eso sucederá al final, no al principio. En los comienzos todo parecerá que va a ser muy distinto y te amenazarán problemas que luego no se darán.

Leo

Te encuentras en un gran momento, con el Sol transitando por tu signo, a lo que se une también una influencia muy favorable de Júpiter. El fin de semana se abre a cualquier iniciativa que quieras tomar, ya que tendrás el éxito casi garantizado. Además, te esperan sorpresas muy agradables relacionadas con la vida íntima.

Virgo

Todo podría ser maravilloso este fin de semana si no fuera por esa tendencia que siempre te acompaña a preocuparte, o hasta responsabilizarte, de los problemas que afligen a tus seres queridos, y a veces incluso a muchas personas que están cerca de ti. Aunque también es cierto que eso suele dar un mayor sentido a tu vida.

Libra

En estos momentos las influencias astrales te favorecen y de cara a este fin de semana te ayudarán a que puedas llevar a cabo iniciativas o actividades que ya tenías en mente, especialmente relacionadas con viajes y otras actividades en grupo. Tus seres queridos te van a traer muchas sorpresas agradables que no esperas.

Escorpio

Urano te traerá algunos cambios no previstos y algunas sorpresas de cara al fin de semana. Es muy probable que las cosas no se realicen del modo que tú deseabas, pero en ese caso el destino te pondrá algo mejor, o te alejará de algo que no era bueno para ti, aunque tú creías todo lo contrario. Dominará lo inesperado.

Sagitario

Este será uno de los mejores signos de cara al fin de semana, gracias a las influencias del Sol y Júpiter que te van a poner en el camino vivencias y acontecimientos especialmente felices e ilusionantes. Viajes que supondrán una experiencia maravillosa, o en los que vas a poder entablar relaciones especialmente interesantes.

Capricornio

Debido a una influencia adversa de la Luna, este fin de semana, o por lo menos hoy, tendrás algunos momentos de inquietud en los que te dejarás llevar por emociones negativas, aunque en realidad no exista ningún motivo sólido para ello, al menos en el ámbito material o social. Si hay que buscar la causa en la vida íntima.

Acuario

El fin de semana llega para ti con una gran ilusión y alegría, sobre todo gracias a una influencia muy favorable de Júpiter, que desde hace unas semanas estás recibiendo. Algunos deseos íntimos, que son muy importantes para ti, al fin se podrán hacer realidad. Es el momento de que recojas el fruto de numerosos sacrificios.

Piscis

Gracias a las influencias de los benéficos Venus y Júpiter, este fin de semana te reserva una sorpresa especialmente feliz en el terreno sentimental, un amor que puede materializarse, un sentimiento al fin correspondido, o simplemente un romance tan apasionado como ardiente, aunque no tenga posibilidad de consolidarse.