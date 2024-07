¿Qué barrios de Madrid evitarías?: "Caminar por ahí no me gusta"

Madrid está lleno de puntos turísticos y zonas que visitar, aunque también hay ciertos barrios que es mejor evitar. Así lo asegura la gente por la calle en un vídeo de TikTok de @davidchorlton. El hombre se ha dirigido al centro de la capital a preguntar por los lugares que las personas prefieren no frecuentar, y las respuestas son muy diversas.

Unas 15 personas fueron preguntadas por el barrio que evitarían "a toda costa", y aunque ninguno gana por mayoría, sí que hay dos o tres que se repiten bastante. El claro ganador es Vallecas con cinco votos. "Estuve viviendo en alguna ocasión, y no me ha agradado mucho", asegura uno de los participantes del cuestionario, para después añadir que no volvería a alojarse en la zona. No es la única opinión que ha suscitado este punto de Madrid, pues otro de los cuestionados explica que sí viviría ahí, y muchos otros concretan en los comentarios que depende de la zona. "En el pueblo no te pasa nada".

A este le sigue de cerca La Latina, con tres votos. "Caminar por ahí no me gusta", asegura una joven tras votar por este barrio. Esto ha provocado cierta controversia entre los comentarios del vídeo, donde una usuaria asegura que "la gente que dice La Latina no tiene ni idea". No ha habido tanta disputa por Villaverde ni por Lavapiés, que se colocan en tercera posición. "Es el peor [barrio] de Madrid con diferencia", expresa otra usuaria de la red social haciendo referencia a este último.

Preguntado por las "zonas más conflictivas", uno de los participantes comenta que "siempre se ha dicho de Villaverde, Orcasitas...". A estos se suman Carabanchel, Pan Bendito, Usera o Parla, que también han sido nombrados como zonas que se deben evitar.

El tiktoker es muy conocido por plantear este tipo de cuestiones, incluso tiene una segunda parte de este vídeo, que en tan solo dos días ya ha acumulado casi tres millones de visualizaciones. Con más de 3.000 comentarios, son muchas las opiniones de todos los usuarios de esta red social, en las que se muestran en acuerdo y desacuerdo con lo que votan los protagonistas del cuestionario.