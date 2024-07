Esta imagen del “tirador y asesino que intentó matar a Trump” está generada por IA

El pasado 13 de julio, el expresidente de Estados Unidos, y candidato republicado a la Casa Blanca, Donald Trump, fue víctima de un intento de asesinato durante un mitin en la ciudad de Butler, en el Estado de Pensilvania. El atacante, un hombre de 20 años, disparó e hirió contra el político estadounidense en un suceso que dejó, al mismo tiempo, un fallecido y dos heridos entre los asistentes al acto. Así lo reportan medios como ABC News y la agencia AP.

En este contexto, han comenzado a circular narrativas desinformadoras. Ejemplo de ellas es este post, publicado en X el 18 de julio por un usuario anónimo: “ÚLTIMA HORA: Los medios de comunicación progres estarían OCULTANDO que el tirador y asesino que intentó matar a Trump era aparentemente un transgénero del lobby LGBT y por eso usan fotos muy viejas del tirador como referencia. ¿Qué opinas de este nuevo dato perturbador?”(sic). El mensaje va acompañado de una fotografía del supuesto atacante.

Sin embargo, esto es falso. La imagen está generada mediante inteligencia artificial, de acuerdo con los detectores AI or Not y Is it AI.

La imagen del supuesto tirador transgénero es falsa

Para comprobar la veracidad del mensaje viral, desde INFOVERITAS se ha llevado a cabo un análisis de la imagen del supuesto tirador transgénero con los detectores de fotografías creadas con inteligencia artificial AI or Not y Is it AI. Ambas plataformas ponen de manifiesto que la instantánea del supuesto autor del ataque contra el expresidente estadounidense es falsa; en el caso del Is it AI, con un 80% de posibilidades.

Por otro lado, una observación detallada de la imagen ya da pistas de que se trata de una instantánea falsa. Por ejemplo, el pelo del supuesto autor del ataque contra Trump se difumina sobre el cuello y su collar sigue un patrón irregular. Además, la sombra del cuello tampoco es uniforme. Por lo tanto, se trata de una imagen falsa.

INFOVERITAS verifica que...

La imagen del supuesto tirador de Trump, que el autor del post viral identifica como transgénero, está creada mediante inteligencia artificial. Así lo señalan los detectores AI or Not y Is it AI.

Fuentes