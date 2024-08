Cómo viajar en avión con personas con discapacidad intelectual: "Pueden vivir situaciones muy estresantes"

Viajar en avión, sobre todo si es algo que no hacemos a menudo, puede llegar a ser una situación muy estresante. Si el viajero en cuestión tiene, además, discapacidad intelectual o del desarrollo, como autismo, las dificultades y el estrés pueden acrecentarse aún más, tanto para las mismas personas con discapacidad como para los que los acompañan.

Desde Plena Inclusión Canarias, acostumbrados a utilizar este medio de transporte con personas con discapacidad intelectual, aunque insisten en que no hay ni fórmulas mágicas y soluciones que valgan para todas las personas, sí nos dan algunas claves y consejos que pueden ayudar a mitigar el estrés y el malestar que para muchos supone viajar en avión. Un malestar que, en la mayoría de las ocasiones, está desencadenado por la incertidumbre, por estar en entornos desconocidos o que interpretan como hostiles.

Estrés e incertidumbre

Más que por miedo a volar, que no suelen tener más miedo que la población general, las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo suelen llevar mal desplazarse en avión por otros motivos, como explica Fayna Martín, coordinadora del Área de Familia, "pueden vivir situaciones estresantes en entornos no habituales. Por un lado, por aspectos sensoriales: ruidos, sonidos, luces... y, por otro lado, por la comprensión del espacio y de las exigencias de cada momento: control de seguridad, esperas, embarque, vuelo/viaje, equipajes, tránsitos por el aeropuerto, etc.", cuenta.

Y es que, si ya de por sí, un aeropuerto es un entorno hostil para muchas personas, si te cuesta entender el entorno, el desafío el aún mayor, "dependiendo de la necesidad de anticipación o de sus nervios, se suelen poner nerviosos ante otras situaciones no habituales, y en los aeropuertos, los aspectos sensoriales y la falta de comprensión se convierte en una situación muy ‘aturullante’. Hay personas que se pierden porque con la cantidad de personas no se ubican, que no encuentran las puertas, no hay buenas señalizaciones...", explican Irina García, Técnica del Área de Igualdad y Voluntariado, y Zamira Pérez, Técnica del Área de Empleo.

Las compañías deben adaptar sus instrucciones

Es precisamente la falta de una señalización accesible, lo que más les estresa, pues a menudo no saben dónde ir, dónde dejar las maletas, no encuentran la puerta de embarque. Por este motivo, muchas compañías, ponen dificultades para que varias personas con discapacidad vayan en el mismo vuelo o vayan solas, "alegan que las personas con discapacidad intelectual no entienden o no pueden seguir las instrucciones para actuar en caso de emergencia, pero deben ser las compañías las que adapten sus instrucciones para que todas las personas puedan entenderlas y seguirlas si se da el caso", se queja Fran Medina, Director Técnico.

"En una ocasión", añaden Irina y Zamira, "la aerolínea comunicó que, si una persona con discapacidad intelectual viajaba, tenía que comunicarlo con anterioridad por si no iba con apoyos, para tener preparada a la tripulación. Y en otra, nos consta que trataron de forma poco adecuada a una persona porque el personal no era consciente de que tenía discapacidad y se originó un momento de vulneración de derechos, por lo que el personal debería estar más sensibilizado".

Ruidos y esperas: dos grandes desafíos

Los ruidos -u otros estímulos sensoriales- y las esperas, especialmente para las personas que también autismo, son dos circunstancias que las personas con discapacidad intelectual no suelen llevar bien, "algunos factores estresantes a nivel sensorial pueden ser los controles de seguridad, la cantidad de personas dentro del aeropuerto, las esperas, los ruidos fuertes, las luces, etc. También nos encontramos con los entornos desconocidos y los cambios de rutinas", explica Fayna.

Las eternas esperas, ya sea para facturar, pasar el arco o embarcar, también suelen ser un factor estresante, pues como asegura Fayna, "el tiempo es algo abstracto para las personas con autismo y para algunas personas con discapacidad intelectual. La carga social que tiene el saber esperar puede suponer un enorme malestar y un desafío para ellas".

Estar antes del vuelo, tener que estar pendiente de las pantallas, los altavoces... Son desafíos constantes

"Estar antes del vuelo, tener que estar pendiente de las pantallas, los altavoces... Son desafíos constantes. La noche anterior también supone un estrés por el control y la incertidumbre", añade Irina.

Otros factores estresantes pueden ser "las colas, cómo se comunican las personas trabajadoras en ellos, los controles aleatorios que no se explican, el pasar por una tienda sin aviso o las normas que están establecidas de manera automática, que no se explican".

Hacer 'tangible lo intangible' y poder visualizar el paso del tiempo es importante para su regulación, por eso es esencial "anticiparles, con historias sociales, lo que se pueden encontrar en los viajes, los momentos de espera... disponer de entretenimiento que les motive puede ayudar a gestionar esos tiempos", recomienda Fayna.

Además, todas estas molestias se aminorarían con algo más de información por parte de los responsables, "hay mucha carencia de información para las personas con discapacidad. Deberíamos tener más información, y que estuviera más explicada, que se entendiera", reivindica Pablo Buhigas, Validador de textos del Servicio Más Fácil y persona con discapacidad intelectual.

Consejos para minimizar el estrés

Mientras los aeropuertos y los aviones no sean entornos más amigables para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, con una mejor señalización y accesibilidad cognitiva, desde Plena Inclusión Canarias recomiendan que estas personas y las que los acompañan intenten llevar a cabo las siguientes recomendaciones:

Anticipación: Usar apoyos visuales, como un calendario para anticipar el día en el que ocurrirá el viaje. Se pueden ir tachando los días que van pasando. Esto permite que el concepto tiempo se concrete y le anticipa. También como añade Irina, se pueden "explicar las esperas que va a tener, si existen cambios de puerta, retrasos, el control de seguridad, etc."

Organizar el viaje en horas en las que sepan que la persona con discapacidad tiene más probabilidades de estar regulada y evitar aquellos momentos en los que suele estar más cansado.

Optar por asientos hacia el pasillo o por sitios en los que tengan espacio extra para poder mover sus piernas, balancearse o hacer cualquier otro movimiento.

Si es posible, visitar el aeropuerto antes con él o ella para que tenga más información del lugar, especialmente, la información sensorial (ruidos, luces, etc.).

Crear historias sociales, en las que durante semanas previas al viaje, le hayas ido contando lo que va a suceder durante el viaje: Primero en el aeropuerto (trayecto desde casa al aeropuerto, la facturación de las maletas, control de seguridad, espera, subir en el avión…) y durante el viaje (subir y permanecer en el avión, esperar dentro del avión, durante el vuelo, desembarque del avión…) y, por último, al bajar (recoger las maletas, marcharse del aeropuerto…). "Yo me entreno viendo los aviones, viendo las tiendas", cuenta Pablo.

Solicitar el distintivo de discapacidades invisibles. Algunos aeropuertos españoles disponen de un distintivo que podrás solicitar en la página web de Aena. Este distintivo permite reducir, en la medida de lo posible, el estrés y la ansiedad que pueden sufrir las personas con discapacidad intelectual o autismo durante su tránsito por el aeropuerto, facilitando al personal del aeropuerto que pueda identificar a personas pueden necesitar apoyo, ayuda o simplemente comprensión y un poco más de tiempo ante cualquier actividad del aeropuerto.

Llevar para el trayecto juguetes o juegos que su interés, entretenimiento (tablets, películas...), agua, comida de su gusto…

Llevar ropa cómoda y de repuesto.

Llevar el certificado de discapacidad o informes médicos para poder demostrar que tiene una necesidad específica de apoyo.

Tratar de que lleve consigo alguna identificación (nombre, apellidos y teléfono de sus padres, familiares o tutores, si los tiene) por si se desorienta o pierde.

Si es sensible a los ruidos, puedes llevar sus cascos de cancelación de ruido.

Si tiende a desregularse ante situaciones no habituales, informa a la tripulación de esta circunstancia para que estén sobre preaviso y puedan dar respuesta a las posibles quejas o sugerencias del resto del pasaje.