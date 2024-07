Trias se despide del Ayuntamiento de Barcelona: "Me toca dar un paso al lado"

El exalcalde y hasta este viernes presidente de Trias por Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, se ha despedido este viernes en el plenario tras renunciar al acta de concejal. "Hoy no les diré que les bomben", ha dicho Trias que ha asegurado que se despide "contento y agradecido". Asimismo, ha admitido que en el consistorio ha sido "feliz", tanto en su época de alcalde como desde la oposición.

Sin embargo, ha asegurado que el adiós no ha sido en el escenario que había imaginado. "La verdad es que pensaba marcharse dentro de tres años y después de ser alcalde", ha dicho. "No se ha querido nuestra colaboración dentro del gobierno, pero lo he intentado de todas formas", ha añadido. "Me toca dar un paso al lado y dar lugar y paso a los nuevos liderazgos", ha concluido.