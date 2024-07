Un cocotero, el arma de Kamala Harris para ganarse a los jóvenes y la campaña de las presidenciales

Los caminos de la política son inescrutables. ¿Puede ganarse la presidencia de Estados Unidos con un cocotero como ariete? ¿Y también aunque el adversario sea Donald Trump? Pues un cocotero, en forma de emoji y meme, es lo que ahora mismo sostiene Kamala Harris para abrirse paso en la campaña electoral y acabar ganando las elecciones presidenciales de noviembre. De momento, tras el apoyo de los Obama, lo que parece un hecho es que será la candidata de los demócratas.

En EE UU, Twitter, Instagram, TikTok y otras redes sociales se han llenado de palmeras y cocos. Lo que se ve en la mayoría de ellos es un coco que cae de una palmera. Al romperse contra el suelo, aparece la cara de Harris.

Un coco, una palmera y una bandera

Todo empezó hace una semanas, antes incluso de que Joe Biden anunciara que abandonaba la carrera presidencial, cuando algunos miembros del Partido Demócrata se unieron en Internet para apoyar la candidatura de Harris (se les conoce como KHive). Como símbolo comenzaron a usar un cocotero.

En cuanto Biden dijo que se retiraba, Jared Polis, el gobernador de Colorado, escribió un tuit con sólo tres emojis: un coco, una palmera y una bandera estadounidense. Otro, Brian Schatz, senador demócrata por Hawai, publicó una foto suya subido a un cocotero: "Señora Vicepresidenta, estamos listos para ayudar".

¿Por qué el cocotero Harris?

De modo que ahora el emblema de la candidatura de Harris es el cocotero y no el burro (el clásico símbolo del partido demócrata). Pero, ¿por qué? ¿De dónde sale esa imagen que ha triunfado como emoji y en los memes?

El origen está en una frase que la propia Kamala pronunció hace más de un año en un acto en la Casa Blanca: "¿Crees que te acabas de caer de un cocotero?". Era mayo de 2023 y un acto para promover las oportunidades de los hispanoamericanos. Aquella iniciativa se iba a centrar en los jóvenes, pero también, explicó, debería tener en cuenta las necesidades de sus familias, profesores y comunidades, "porque ninguno de nosotros vive en un silo".

"Todo en su contexto", insistió Harris cuando ya iba acabando su discurso. Y puso de ejemplo el consejo de su madre: "Nos lo hacía pasar mal a veces, y nos decía: 'No sé qué os pasa, jóvenes. ¿Creéis que os acabáis de caer de un cocotero?'". Y por si no hubiera quedado claro, la vicepresidenta añadió: "Existís en el contexto de todo lo que vivís y de lo que os precedió".

Los republicanos querían ridiculizar a Kamala

Hasta febrero de 2024 nadie se acordó de la frase y del cocotero de Kamala, bueno, de la madre de Kamala. En aquel momento ya hubo memes que se referían a aquel parlamento de la vicepresidenta. Para bien y para mal. Los republicanos añadieron la frase a una lista de clips que utilizaron para ridiculizar a Harris, alegando que parecía borracha o drogada.

Ha doblado la línea entre ironía y seriedad, de modo que no estamos seguros de si se reían de Harris o se reían con ella"

"El Comité Nacional Republicano quería que la gente pensara que el incidente del cocotero era gracioso", explicaba hace unos días Molly Roberts en The Washington Post. En lugar de eso, fue "lo suficientemente extraño como para doblar la línea entre la ironía y la seriedad, de modo que los que se aferraron a él no estaban seguros de si se reían de Harris o se reían con ella".

Ante el uso que los republicanos intentaban hacer del el episodio coconut, los demócratas de Kamala, esos KHide, debieron pensar que bien o mal lo importante es que hablaran de ella. En lugar de luchar contra el meme, lo abrazaron. Desde entonces se llaman a sí mismos coconut-pilled, (píldora de coco) de forma similar a como se ha apodado red-pilled (píldora roja) a las personas que en Internet caen en la madriguera de conejo de la derecha, cuenta Theara Coleman en The Week.

El asunto tomó fuerza según iba declinando la figura de Biden, especialmente tras su desastroso papel en el debate frente a Trump en CNN, y aún más con la retirada del presidente y el ofrecimiento de Harris a ser la candidata demócrata. Mucha gente, especialmente la más joven, veía en el coconut la energía de Harris, esa misma que no encuentran en los "abuelos" Biden y Trump.

Del 'We Did It, Joe' al 'Gimme More de Britney Spears

A principios de julio, las búsquedas en Google de "cocotero" empezaron a subir en EE UU. Desde entonces, el momento se ha remezclado con Von Dutch de Charli XCX y Gimme More de Britney Spears. El asunto forma parte de un conjunto más amplio de memes en torno a la figura política de Kamala Harris, que lleva generando memes más tiempo del que ha sido vicepresidenta, cuenta la NPR. We Did It, Joe, es probablemente el más conocido.

Puede que la vicepresidenta sea un poco patosa, con un lenguaje corporal excesivo, pero es jovial, intensa, enérgica. "Queremos algo de lo que reírnos y con lo que reírnos. Y eso es lo que hace Kamala", dice Rebecca Jennings, corresponsal de Vox. La "memeificación" de Harris es una ruptura en la "monotonía de lo que todo el mundo pensaba que iban a ser estas elecciones".

Queremos algo de lo que reírnos y con lo que reírnos. Y eso es lo que hace Kamala"

Un soplo de aire fresco para los jóvenes

Muchos ven en Kamala un soplo de aire fresco y su cocotero sería la metáfora. Eso puede ayudar a dar a los demócratas "un nuevo protagonismo entre los jóvenes" que estaban "indecisos a la hora de volver a votar a Biden debido a sus políticas climáticas, su apoyo a la guerra de Israel en Gaza, su mala gestión de la pandemia en curso y la firma de un proyecto de ley que podría prohibir TikTok", explica Taylor Lorenz en The Washington Post.

Es el tipo de consejo maternal que se mezcla con el lenguaje terapéutico con el que Internet está obsesionado"

Ese "¿crees que te acabas de caer de un cocotero?" se ha hecho tan popular porque "es el tipo de consejo maternal que se mezcla con el lenguaje terapéutico con el que Internet está obsesionado", opina José Criales-Unzueta en el Vogue norteamericano. "Sí, existes en el contexto de lo que te precedió, y no, no te caíste de un cocotero. Es el tipo de cosas que oímos a nuestras madres y abuelas una y otra vez hasta que acabamos asumiéndolas e interiorizándolas", resume el escritor.