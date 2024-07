Lara Dibildos defiende a Álvaro Muñoz Escassi: "Es fundamental en mi vida, alguien generoso que siempre está ahí"

Lara Dilbildos, madre del hijo de Álvaro Muñoz Escassi, Álvaro, de 17 años, ha defendido a su exnovio, recién separado de María José Suárez, del que dice que es "fundamental en mi vida".

Lara ha hablado con la prensa por la calle y ha tenido palabras de amabilidad para quien fuera su compañero: "Es generoso y siempre está ahí cuando lo necesitas", ha dicho de él.

Admite que su relación tuvo lugar cuando ambos eran muy jóvenes. "El ha madurado y evolucionado, yo espero que también".

Lara desea que a Álvaro todo le vaya bien. "Los dos queremos estar bien por el otro y por nuestro hijo. Me duele que lo pueda estar pasando mal".

Sin embargo, no ha entrado a valorar su relación con la actriz Hiba Abouk. "No le he preguntado. Ambos hemos decidido no preguntarnos por nada de nuestra vida, por si algo se filtra". Tampoco su hijo Álvaro le ha comentado nada. "No le he preguntado a mi hijo ni le voy a preguntar".

Por su parte, Lara ha tenido muchos elogios para su último novio, el exmister universo Carlos Maturana. "Es estupendo, buena gente y normal, que ahora es lo mejor que puedes decir de alguien. También tiene mucho sentido del humor, que yo valoro muchísimo".

Lara confiesa estar en "un momento de tranquilidad y felicidad, sonriendo y disfrutando".