Fani Carbajo lanza un mensaje a Jorge Pérez, concursante de 'Supervivientes': "Eres un pelota y un bienqueda"

La semifinal de Supervivientes All Stars estuvo marcada por el momento en el que Sofía Suescun pudo hacerse con el collar del líder. No fue un camino de rosas ya que tuvo que enfrentarse a sus compañeros, en específico Jorge Pérez, quien no se lo puso fácil. Una actitud que personas como Fani Carbajo no vieron con buenos ojos.

En uno de los juegos, los concursantes tuvieron que mantener el peso de su propio cuerpo colgados desde una cuerda y para añadir más tensión, debían sujetar el peso de unos sacos.

El ex guardia civil fue uno de los primeros en caer al agua perdiendo la oportunidad de conseguir el collar del líder. Sin embargo, el juego permitía que los concursantes eliminados pusiesen su saco a otro compañero para perjudicarles en la prueba.

El modelo no dudo ni un segundo en colocarle el saco a Sofía Suescun para ver si podía provocar que cayese de la cuerda. Algo que no consiguió ya que pudo llegar a la segunda prueba junto con Alejandro Nieto para conseguir el liderazgo.

La actitud que tuvo Jorge Pérez durante la prueba rápidamente se hablo en redes y una de las personas que arremetio contra el ex guardia civil ha sido Fani Carbajo, excompañera también de él en Supervivientes 2020.

"¡Que malo Jorge! Como no a Sofía. No es por nada, pero no era obligatorio poner otro saco y más que son 100 kilos", ha explicado la exparticipante de La isla de las tentaciones.

Tras esto, se ha pronunciado sobre el concurso que esta haciendo el cantabro en Honduras: "En fin, eres malísimo en las pruebas, no te mojas en nada, eres un pelota y un bienqueda, y a la hora de demostrarlo mira cómo actúas".