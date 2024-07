Pilar Vidal sentencia a Carmen Lomana: "He pedido a la dirección de 'Espejo Público' no volver a coincidir con ella"

La mala relación entre Pilar Vidal y Carmen Lomana, ambas colaboradores de Espejo Público salió a la luz cuando la periodista acusó a la empresaria de haberse referido a ella empleando comentarios, supuestamente, gordófobos.

Sin embargo, hasta el pasado jueves, la tensión entre las colaboradoras parecía haberse relajado. La empresaria ha protagonizado una campaña de promoción de hamburguesas y, durante una entrevista aseguró que Pilar Vidal "se comería tres" de estos productos. Pese a que Lomana ha recalcado en varias ocasiones que eso se debe a que "están muy ricas", la periodista ha asegurado que el comentario no le ha sentado nada bien.

Así, el pasado jueves, Vidal señaló que su compañera había "muerto" para ella y que, por supuesto, no quería volver a tener contacto con ella. Tanto es así que, incluso, la periodista destacó que había bloqueado a Carmen Lomana en todas las redes sociales.

Este viernes, Espejo Público ha tratado de rebajar la tensión entre las compañeras, pero Pilar Vidal no ha estado por la labor. Todos los presentes en el plató del matinal han apuntado que la empresaria se había puesto en contacto con ellos y, muy afectada, había repetido en varias ocasiones que su intención no era generar un nuevo enfrentamiento con Vidal.

Asimismo, un equipo del programa se ha desplazado a la estación de Atocha, en Madrid, donde Carmen Lomana se disponía a coger un tren, para comprobar cómo se encontraba la empresaria tras el revuelo generado a raíz de la sentencia de Pilar Vidal contra ella: "Yo nunca la he llamado gorda. Se está haciendo famosa desde que dijo que yo la llamé gorda".

Un comentario que, de nuevo, no ha sentado bien a la periodista, quien ha desvelado las medidas que había tomado contra su compañera: "He pedido a la dirección del programa no volver a coincidir con ella. Si algún día tengo que coincidir con ella, la escucharé hablar, pero no le dirigiré la palabra".