Jennifer Aniston critica al 'vicepresidente' de Trump, quien dice que el país no puede estar en manos de quien no tiene hijos

El candidato a la vicepresidencia de los EE UU con Donald Trump, el republicano DJ Vance, ha dicho en una entrevista que no se puede "entregar el país a personas que no tienen una participación directa en él" porque no tienen hijos, como la vicepresidenta Kamala Harris, su oponente política casi seguro en las elecciones de noviembre.

Vance, abogado conservador que viene de una familia desestructurada y de padres separados, ha ido más allá y califica a las mujeres sin descendencia como "señoras de los gatos sin hijos que son infelices con sus propias vidas".

Jennifer Aniston, que no ha sido madre a pesar de distintos intentos realizados sin éxito, ha respondido muy molesta al político conservador.

"Vance, rezo porque tu hija pueda tener la fortuna de tener hijos en un futuro. Espero que no tenga que recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción, porque también estás intentando arrebatarle eso", denuncia Aniston. Esta explica "no se podía creer" que esas palabras salieran de la boca de un posible vicepresidente de Estados Unidos.

Aniston ha librado una dura batalla no solo contra su deseo de ser madre, sino también por el hecho de que muchas mujeres sean juzgadas por ello.

"La deshumanización y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo y perturbador. La forma en la que me presentan los medios es simplemente el reflejo de cómo vemos y presentamos a las mujeres en general, evaluadas con un retorcido estándar de belleza", dijo en una entrevista.