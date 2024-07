El organizador del polémico evento en el que Miguel Bosé ofrece una cura para el autismo: "Conozco gente que se ha recuperado"

Miguel Bosé se encuentra en un momento complicado en lo que respecta al plano legal. El cantante ha sido denunciado por el Círculo Escéptico ante la Consejería de Salud del Gobierno de las Islas Baleares por "promover pseudoterapias y negacionismo".

Tal como ha apuntado este viernes Vamos a ver, Miguel Bosé participará en un evento donde, junto al horticultor y presidente de la asociación Dulce Revolución, Josep Pàmies, promueve la cura del autismo mediante productos derivados de la lejía.

Las 500 entradas disponibles para acudir al evento se han agotado rápidamente y, además, consciente de la repercusión de estas jornadas, Miguel Bosé ha prohibido la presencia de medios de comunicación: "Miguel le ha pedido a los organizadores del evento que las cámaras no accedamos al interior del recinto por el revuelo que se ha causado".

Por su parte, el matinal ha contactado en directo con Rafael Giménez, uno de los organizadores del evento, quien ha defendido las ideas del cantante y el horticultor: "Conozco personas que se han recuperado, sí, pero lo que hay que estudiar es cómo podemos tratar a aquellas personas que tienen esta intoxicación que les provoca esa forma de vida (el autismo)".

"Hay mucho estudio tras esta teoría, pero no se explica y no se comercializa porque no interesa. Les pido que hablen con propiedad porque este compuesto que les presentamos no está presente en la lejía, sino en el agua oxigenada", ha señalado Rafael. Sin embargo, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl ha invitado al organizador de las jornadas a consultar las fuentes bibliográficas para darse cuenta de que el autismo no se puede curar, sino que se pueden dar avances, pero no eliminarlo completamente.