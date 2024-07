La dedicatoria del guitarrista de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero: "30 años después, sigo sin conocer a nadie como tú"

La reaparición de Amaia Montero tras dos años alejada de los escenarios ha cautivado a todo el mundo, incluso a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh. Así lo ha demostrado Pablo Benegas, guitarrista de la banda, quien le dedicó una emotiva publicación en Instagram.

"30 años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar Nothing Compares to You. Y, efectivamente, 30 años después, sigo sin conocer a nadie como tú", le escribió el músico en un post en el que compartió una foto antigua que él le hizo a ella.

"Menuda dosis de amor te estás llevando, querida amiga, qué maravilla", comentó, muy feliz, en referencia a su aclamada interpretación de Rosas junto a Karol G el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu.

"Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", concluyó el guitarrista en su publicación.

Lo cierto es que Amaia Montero, que está etiquetada en la imagen, no tardó en contestar, con gran alegría por el mensaje le había dedicado Pablo Benegas.

"Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia", le respondió en un comentario. "Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma, Pablo".

Son muchas las muestras de cariño que la exvocalista de La Oreja de Van Gogh se ha intercambiado con sus excompañeros, pues ya envió un mensaje a Benegas por la publicación de su libro, Memoria; y también felicitó el cumpleaños a Xabi San Martín, teclista y compositor del grupo.