Elegir hotel según el trato a los trabajadores: un sello mide la calidad del empleo en alojamientos turísticos

El precio, las estrellas, si ofrece wifi gratis, si cuenta con aparcamiento, piscina o gimnasio, si admite mascotas, si está cerca del centro o de la playa... Son muchas las cosas que valoramos a la hora de elegir un hotel en el que pasar las vacaciones. ¿Por qué no tener en cuenta también el trato que se da a los trabajadores? La ciudadanía reclama cada vez con más ahínco un modelo turístico que sea sostenible no solo medioambientalmente, sino también a nivel social y económico, tal y como evidencian las protestas contra la masificación que se han sucedido a lo largo del país desde principios de año. Para avanzar en esa senda y garantizar la continuidad de una actividad que es esencial para la economía española, CCOO y UGT han puesto en marcha un sello que certifica el empleo de calidad en hoteles y demás alojamientos turísticos.

Responsables de ambos sindicatos se reunieron la semana pasada con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentar los avances del sistema de certificación 'Hoteles Laboralmente Responsables' (HLR). Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad de Málaga y la secretaría de Estado de Turismo, pretende impulsar la sostenibilidad social en el sector turístico dando visibilidad a los establecimientos que promueven condiciones laborales dignas y buenas prácticas en relación al cuidado de su plantilla. "La idea es dar reputación y calificar a establecimientos hoteleros como destinos recomendables porque cumplen con unos estándares laborales excelentes", señala el secretario general de CCOO Servicios, José María Martínez.

El proyecto 'Hoteles Justos y Laboralmente Responsables' vio la luz inicialmente en 2019, aunque se paralizó a causa de la pandemia. "En 2019, UGT y CCOO conjuntamente acudimos a la Universidad de Málaga como ente independiente para empezar a vislumbrar cómo podríamos desarrollar un sello de sostenibilidad social", explica el Secretario Federal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de UGT, Omar Francisco Rodríguez.

De este modo, investigadores de la Universidad de Málaga se encargaron de desarrollar una serie de indicadores que contemplan aspectos como la relación entre empresa y trabajador (si se aplican los convenios, si existe representación sindical...), las condiciones laborales (ratios de trabajadores indefinidos y a tiempo completo, rotación...), la salud y seguridad en el trabajo, la formación y el desarrollo profesional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (brecha salarial, composición de la plantilla...), la existencia de medidas de conciliación, la diversidad y la equidad retributiva.

34 hoteles ya acreditados

Una vez diseñados los indicadores, UGT y CCOO se dirigieron a los establecimientos hoteleros para dar a conocer la iniciativa y poner en marcha una fase piloto en la que se concedieron 34 certificaciones auditadas por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Los representantes de ambas organizaciones valoran positivamente esa primera fase. "Fue muy interesante, porque inicialmente nos dirigimos al sector hotelero, pero, conforme fuimos avanzando, vimos cómo los ítems que analizábamos había que adaptarlos en función de la tipología de alojamiento", apunta Rodríguez. "Los hoteles han facilitado toda la información para ser transparentes en su calificación y no ha habido grandes problemas", añade Martínez.

Terminada la fase piloto, cualquier establecimiento interesado puede solicitar adherirse al sello HLR a través de la web del proyecto. Para conseguir la certificación -que se otorga por un plazo de dos años revisables-, es necesario superar una auditoría externa, autónoma e independiente realizada por la empresa Bureau Veritas. "No solo se puede certificar un hotel, sino también un apartahotel, un balneario... incluso un hostal podría, aunque en algunas puntuaciones estaría más limitado porque no tiene los mismos requerimientos con respecto a su plantilla que un hotel grande", explica el secretario sectorial de UGT.

Hasta la fecha, fruto de la fase piloto, ya hay acreditados 34 establecimientos ubicados en una docena de comunidades autónomas y en Ceuta. La lista completa, que incluye hoteles de grandes cadenas como Meliá o Paradores pero también otros más pequeños y balnearios, se puede consultar en la web del sello. "Buscando que haya una red mucho más tupida y amplia", reconoce el secretario general de CCOO Servicios, que avanza la organización de jornadas específicas de divulgación después del verano para dar a conocer la iniciativa, algo a lo que se ha comprometido a ayudar el Ministerio de Industria y Turismo. Los sindicatos trabajan incluso en la idea de colaborar con los turoperadores para poder utilizar esta certificación como filtro en los portales online.

Liderazgo mundial

El sello HLR no es una iniciativa aislada de España. Existen proyectos similares en Estados Unidos -donde nació originalmente la idea-, Canadá y en otros países europeos como Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Croacia o Eslovenia. "Cada país es muy diferente. En Estados Unidos no hay un convenio sectorial provincial, como acostumbramos aquí", ejemplifica Rodríguez, que explica que el sello 'Fair Hotels' funciona al otro lado del Atlántico como un semáforo en el que los indicadores se marcan en rojo, ámbar o verde en función de si se cumplen o no. "Nosotros entendíamos que España, como líder mundial de turismo, requería un sello de sostenibilidad social en positivo, que pusiera en valor los aspectos que cumplimos", apunta el secretario sectorial de UGT.

España es el segundo país del mundo que más turistas internacionales recibe al año, solo por detrás de Francia, y las cifras no dejan de crecer mes tras mes. En lo que va de 2024, hasta mayo, han visitado el país 33 millones de viajeros foráneos que han gastado 43.200 millones de euros, un 13,6% y un 21,8% más respectivamente que el año pasado en el mismo periodo, según datos del INE. A estas cifras, el Gobierno espera sumar 41 millones de turistas extranjeros entre los meses de junio y septiembre, lo que anotaría un verano récord.

Esta llegada incesante de visitantes se sustenta en un sector turístico que aporta cerca del 13% del PIB nacional y da empleo en España a 2,9 millones de personas. Solo la hostelería concentra 1,9 millones de empleados, de los cuales el 24% trabajan a tiempo parcial, frente al 13,6% en el que se sitúa la media en el conjunto de sectores. La tasa de parcialidad se dispara hasta el 28% entre las mujeres dedicadas a la hostelería. "La parcialidad no deseada es con mucho el principal problema que tiene el sector", apunta el secretario general de CCOO Servicios, que señala que las bajas remuneraciones están muy ligadas a este fenómeno.

"También la carga de trabajo ha aumentado mucho pero no las plantillas y eso produce mucho desgaste", añade. "En estos tiempos en los que se están batiendo récords de rentabilidad, no cabe que el trabajador sienta que no mejoran sus condiciones. Tiene que haber una redistribución de riqueza y el ciudadano también tiene que ver que en las zonas turísticas sus infraestructuras y servicios no se ven degradados", insta el secretario sectorial de UGT.

Para trabajadores, empresas y clientes

"Tenemos muchas cosas que mejorar, pero también hay compañías muy serias y hay que reconocerlo. España no solo es líder turístico por un 'sol y playa' barato. España ofrece mucho más: una calidad de atención superior a otros muchos lugares", reivindica Martínez. El objetivo del sello HLR es precisamente visibilizar las buenas prácticas laborales, lo cual desde los sindicatos defienden que es beneficioso tanto para los empleados y las empresas como para los clientes. "Es un elemento de reputación para el sector, un acicate para que el que quiera pasar el estándar de excelencia mejore sus condiciones", afirma Martínez, que apunta a que los hoteles con mejores condiciones son también más atractivos para quienes buscan trabajo en el sector.

"Hoy más que nunca existe un descrédito en el sector turístico. Uno de los factores que lo explica es cómo ve el ciudadano español e internacional el trato. El hecho de que cuando uno se vaya a alojar en un hotel sepa que no solo tiene unas determinadas condiciones de precio y servicios, sino que cumple con la calidad necesaria para entrar en un sello de sostenibilidad social es importante tanto como seguridad y orgullo para el trabajador como para la persona que quiera alojarse", sostiene el secretario sectorial de UGT. "Se busca que, con criterios muy objetivos, la propia demanda de los clientes incentive a las empresas a cumplir las leyes laborales y los convenios en su grado máximo", agrega el responsable de CCOO, que asegura que "hay un porcentaje de clientes que eligen sus destinos por responsabilidad social, medioambiental y laboral".