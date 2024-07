El sector de patinetes compartidos se ofrece a bajar la velocidad máxima a 20 km/h si la DGT renuncia a sus planes de obligar a usar casco

Las empresas de alquiler de patinetes se comprometen a reducir la velocidad máxima a la que pueden circular estos vehículos de los 25 kilómetros/hora que marca la ley a un tope de 20km/h, si la Dirección General de Tráfico (DGT) abandona sus planes para obligar a los usuarios a llevar cacos en sus desplazamientos. Plantean esta transacción en dos de las tres alegaciones que han presentado a la consulta pública sobre el borrador del decreto que modificará el Régimen General de Circulación, que se cerró el viernes pasado. La otra enmienda es relativa a la obligación de llevar chalecos reflectantes por la noche, algo que no ven necesario cuando la propia ley ya obliga a los patinetes a llevar luces rojas, blancas o amarillas.

Lime, Voi, Bolt, Bird, Superpedestria y Tier son propietarias de los patinetes -y también bicicletas- que vemos en casi cualquier ciudad española, apostadas para que los usuarios no propietarios alquilen su uso para desplazarse. Ahora, se han unido para intentar que una nueva regulación de la DGT no haga obligatorio el uso del casco o, al menos, no en todas las circunstancias, ni que el usuario lleve un chaleco reflectante.

Estas son medidas con las que la DGT quiere reforzar la seguridad de los usuarios de la micromovilidad, dos años después de que los patinetes pasaran a considerarse vehículos y, como tales, por ejemplo, se prohibiera circular por las aceras. La reforma del Código General de la Circulación que se plantea ahora busca centrar el foco, no ya en la carretera y en el vehículo, sino en las personas y los entornos urbanos. El borrador del decreto tiene un enfoque de "sistema seguro" que en el caso de los patinetes obligará a que sus usuarios tengan que llevar de manera obligatoria casco y un chaleco reflectante.

Si n embargo, las empresas del sector creen que podrían tener un efecto disuasorio para el uso del patinete, que desde que llegó a España experimenta un aumento de usuarios constante y con ello reduciría un tipo de movilidad, eléctrica y compartida, que está en línea con los objetivos de descarbonización, reducción de la contaminación y disminución del uso del coche privado en las ciudades.

Consideran que ya hay normas en vigor que hacen innecesario el casco y el chaleco en la mayoría de los casos y tampoco ven justo que estos elementos se exijan al patinete pero no a las bicicletas cuando circulen dentro de los núcleos urbanos. Reconocen que son medidas de seguridad de los usuarios y aseguran que por eso en los últimos años han tomado medidas como un descuento del 10% en los viajes si el usuario lleva su casco o la imposibilidad, aseveran, de que sus patinetes estén "trucados" para superar la velocidad máxima actual de 25 km/h. "Estamos todos alineados con la seguridad", dice Arnau Pérez, responsable de Relaciones Institucionales de Lime Iberia y portavoz del sector, que asegura que con sus alegaciones dan "una solución equilibrada entre garantizar la máxima seguridad con el fomento" de los patinetes. "Haríamos un flaco favor si priorizamos determinadas cosas y acabamos con el servicio", advierte.

El sector de los patinetes de alquiler alega, además, una cuestión práctica que es clave sobre todo en el negocio del alquiler de patinetes más que para los propietarios, que quien en algún momento del día coge uno en un punto de su ciudad raramente llevará consigo un casco o un chaleco, porque son viajes que no suelen estar planificados. Estas empresas recalcan en un patinete no hay sitio para incorporar estos elementos de serie.

"No es cuestión de comodidad o no, sino de factibilidad", explica Pérez. "Cuando cojo el patinete o la bici, cojo el casco si tengo plantificada la ruta" y añade que es algo que no sucede cuando se trata de patinetes de alquiler. "Si no tenías una ruta planificada es muy difícil que tengas esto previsto. Todo el mundo sabe que si pones obligatorio el casco para BiciMad, por ejemplo, la gente no lo va a utilizar porque la manera en que se utilizar este servicio no es la misma que la bici personal", señala el portavoz de Lime.

Casco para quienes usen los patinetes para trabajar

Las empresas de patinetes de alquiler han concretado sus demandas en las tres alegaciones en el tramite de audiencia e información pública del borrador del real decreto que prepara el Ministerio del Interior para modificar el Código de Circulación.

La primera, al artículo que dice que "los conductores de vehículos de movilidad personal están obligados a utilizar adecuadamente abrochado el casco de protección homologado". Asumen el texto, pero en su alegación añaden que solo sea obligatorio en cuatro supuestos, entre los que se incluye cuando el patinete se utilice para trabajar, como ocurre con muchos 'riders', por ejemplo.

De forma general, piden que no sea obligatorio el caso, salvo también cuando el conductor sea menor de 16 años o cuando el patinete no circule por vías ciclistas, carriles bici o sendas ciclables, una condición con la que, además, argumentan que se impulsará la construcción de estas vías por las que no pueden circular los coches y que es uno de los grandes alicientes para que los usuarios utilicen la bici o el patinete, según las empresas del sector. La cuarta excepción al casco sería cuando los patinetes "no tengan limitada su velocidad máxima a un máximo de 20km/h".

Tal y como recuerda Pérez, la velocidad máxima a la que por ley pueden circular los patinetes en estos momentos es 25km/h, pero las empresas "se comprometen" a modificar el software de sus vehículos para que no puedan superar los 20Km/h si con ello la DGT renuncia exigir el uso del casco. Esta es ya la velocidad máxima para los patinetes en Alemania, Italia o Lisboa y que contribuiría a reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente, de modos que las empresas no ven así necesario llevar el casco.

Chalecos reflectantes



Por otra parte, el sector también se opone a la obligación de que "entre el ocaso y la salida del sol" los usuarios de patinetes tenga que llevar puesto "al menos un elemento luminoso o retrorreflectante", "visible a una distancia mínima de 150 metros".

El portavoz del sector recuerda que hace ya dos años la DGT obligó a que los patinetes llevaran luces que los hicieran visibles durante las noches y que los que estas empresas ponen en alquiler en las ciudades ya los llevan. La 'laguna' tiene que ver más bien con los patinetes privados, los que se compran, de otras marcas que pueden cumplir la normativa que establece que todos los fabricados a partir de 2024 deben tener elementos reflectantes y establece una moratoria hasta 2027 para que el resto se adapte. "Que se obligue al chaleco a los usuarios de patinetes que no tenga hecha esta certificación", dice Pérez como alternativa.

La certificación de que un determinado patinete no pueda ponerse a más de 20 km/h o de que lleva incorporados dispositivos que lo hagan visible durante la noche deberían constar entre los datos que, según la tercera alegación del sector, debería constar en el registro de vehículos que, con la nueva norma, se ampliará a los patinetes. El borrador establece que "los vehículos de movilidad personal deberán inscribirse en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y ostentar una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado".

La enmienda que el sector querría ver introducida dice que en el Registro "se especificará la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo de movilidad personal registrado y si incorporan o no elementos luminosos o retrorreflectantes que les hagan visibles a más de 150 metros".