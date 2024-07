Tori Spelling está "agradecida" de haber podido arreglar sus diferencias con Shannen Doherty antes de su muerte

El reparto de Embrujadas continúa recordando a Shannen Doherty en su pódcast, The House of Halliwell, pero también lo están haciendo los actores y actrices de Sensación de vivir. Así lo ha hecho recientemente Tori Spelling, quien durante un tiempo estuvo distanciada de su compañera, pero está muy agradecida de haber podido arreglar sus diferencias.

Así lo reveló en 90210MG, pódcast que comparte con Jennie Garth, quien daba vida a Kelly en la serie adolescente. Spelling, que interpretaba a Donna, recordó lo importante que había sido retomar el contacto con Doherty (Brenda) y solucionar sus problemas.

La actriz aseguró que se arrepiente de no haber podido tener "una segunda oportunidad para superar cosas del pasado" y "haber tenido una última charla" con algunas personas. Pero, sin duda, una de ellas no es Shannen Doherty, pues con ella sí pudo hablar.

"Siento que ella y yo tuvimos esa conversación y estoy superagradecida por eso", declaró, pues ambas arreglaron sus diferencias hace tiempo y dejaron atrás aquella época en la que, tras ser grandes amigas, su relación se rompió por terceras personas.

Jennie Garth compartió su alegría al ver la felicidad de su amiga: "Estaba pensando en ti, Tor, y en lo feliz que debes haber sido de haber pasado ese tiempo con ella. Y de haber tenido una especie de reconexión a un nivel más profundo a medida que ambas maduraban, crecían y aprendían mucho".

Sin embargo, Garth lamentó no haber podido vivir lo mismo. "Me hubiera gustado tener esa oportunidad, porque no pude sentarme y tener una conversación sincera con ella recientemente. Pero me alegré mucho de que lo hicieras", añadió.

No obstante, Tori Spelling se queda con aquellos momentos que compartieron juntas en Sensación de vivir. "Ahora mismo puedo ver la primera escena que Jen, Shannen y yo tuvimos juntas en la fiesta de Marian Moore. Era una escena nocturna. Esa es la que más recuerdo", rememoró. "Tal vez no fue nuestra primera escena, pero fue la primera vez que recuerdo que las tres nos unimos y pensé: 'Todos vamos a ser amigos. Esto es más que solo estar frente a la cámara".