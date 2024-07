María Li Bao, fundadora de un imperio gastronómico en España, relata su odisea: "Tardé diez días en llegar de China aquí"

María Li Bao (Qingtian, Zhejiang, 1971) llegó a España en una odisea que duró diez días. Hoy es una de las referentes más importantes de la cocina asiática en España, fundadora del grupo empresarial China Crown, creado por ella junto a su hermano Felipe Bao, director gastronómico y que reúne bajo su paraguas a 20 restaurantes.

El portal Vanitatis ha entrevistado a Li Bao, quien ha contado numerosos detalles de cómo llegó a nuestro país hace 45 años, en compañía de sus padres y de tres hermanas pequeñas. Teresa, Paula y Luna. Su hermano Felipe nació ya en España. Todos adoptaron nombres españoles para hacerse conocer mejor.

La primera vez que pisó España tenía 9 años. Su padre había venido antes para ver cómo funcionaba el sector. Le fue bien y al año y medio les dijo que se reunieran con él.

"Llegar a España fue una odisea de diez días. Desde nuestro pueblo viajamos en autobús hasta llegar al mar, al puerto de Wenzhou. Allí cogimos un barco eterno que nos llevó hasta Shanghái. En Shanghái nos subimos a un tren que nos dejó en Pekín, la capital. La única forma de llegar a España era volando desde Pekín. Nosotros lo hicimos con escala en Rusia. No fue nada fácil. Fue nuestro particular Camino de Santiago, con penurias y pasando mucho frío, un frío infinito de cuatro días en un hostal de mala muerte. Mi madre estaba muy asustada. En más de una ocasión, me tocó ejercer de cabeza de familia, animando a mi madre y cuidando de mis hermanas de 5, 4 y 3 años Mi madre solo hablaba chino, nunca había salido de su pueblo", recuerda

La familia empezó su imperio, en Aranjuez, poco a poco. "Desde muy pequeña he ayudado a sacar a la familia adelante”, dice orgullosa.

"El hecho de ser extranjera hace que todo cueste un poco más, siempre, empezando por el idioma. Hace 45 años España tampoco era el país abierto que es ahora. Pero dicho esto —y es algo que siempre hablamos los hermanos—, nosotros jamás hemos recibido un ataque racista. Hemos crecido en un entorno protector y de confianza. Somos más madrileños que el más madrileño de los madrileños", reivindica.

Eso no hace que olvide su origen: "Soy muy china porque soy muy disciplinada. No busco excusas. Hago lo que hay que hacer. Los chinos somos muy directos, sabemos lo que queremos, no nos andamos con florituras. Y soy muy española porque cuando viajo a China y veo a todo el mundo trabajando como locos me digo: 'Tú ya eres la más trabajadora, no hace falta pasarse'".

Se define como" la mejor embajadora de España en China. Tuve un restaurante de cocina española allí que iba muy bien hasta que llegó la pandemia. A todo el mundo le digo que España es el mejor país del mundo. Lo digo porque es verdad".

Defiende su comunidad china, que en Madrid "es supertrabajadora y supertranquila. El de aquella esquina tiene un todo a cien, en de la otra esquina tiene un local de uñas… Los negocios chinos son los que más tarde cierran. No verás a un chino pidiendo limosna, jamás; nosotros siempre estamos trabajando".