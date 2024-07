El rover Perseverance halla la roca que lleva años buscando en Marte: tiene marcas de "posible vida" microbiana

El rover Perseverance, un vehículo creado para encontrar vida en Marte, ha hallado una roca con algunos indicios de que pudo haber acogido vida microbiana hace miles de millones de años.

Bautizada por el equipo como "Cheyava Falls" , la roca tiene forma de punta de flecha y, al parecer, tiene unas características que podrían tener que ver con la cuestión de si en Marte pudo haber vidas microscópicas en un pasado.

Las distintas sustancias químicas y la forma que posee esta roca apunta a que podrían haber sido formadas por la vida hace miles de millones de años, cuando el área examinada por el rover contenía agua corriente. El equipo científico, por su parte, seguirá investigando para determinar si "la vida antigua es una explicación válida."

El rover aterrizó en el Planeta Rojo el 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero. La roca, encontrada por el vehículo de la NASA el 21 de julio mientras exploraba el norte de Neretva Vallis, se situaba en un antiguo valle fluvial de 400 metros de ancho que fue tallado por el agua que se precipitó en este cráter hace mucho tiempo.

Según indica Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la NASA en Washington, Perseverance seguirá una ruta para ir a zonas que puedan aportar el "potencial de muestras científicas interesantes". También señala que este hallazgo encontrado cerca del río Neretva Vallis "dará mucho que estudiar a nuestros científicos".

Compuestos orgánicos

El instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) ha realizado múltiples escaneos de Cheyava Falls que indican que contiene compuestos orgánicos. Si bien estas moléculas a base de carbono se consideran los componentes básicos de la vida, también pueden formarse mediante procesos no biológicos.

El científico del proyecto Perseverance de Caltech en Pasadena, Ken Farley, ha asegurado que "Cheyava Falls es la roca más desconcertante, compleja y potencialmente importante investigada hasta ahora por Perseverance".

"Por un lado, tenemos nuestra primera detección convincente de material orgánico, manchas coloridas distintivas indicativas de reacciones químicas que la vida microbiana podría usar como fuente de energía, y evidencia clara de que el agua, necesaria para la vida, una vez pasó a través de la roca. Por otro lado, no hemos podido determinar exactamente cómo se formó la roca y hasta qué punto las rocas cercanas pueden haber calentado las cataratas Cheyava y contribuido a estas características".