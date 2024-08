Consejos para usar un área canina: "Hay que ver cómo son los perros y cómo se gestionan antes de entrar"

Como animales sociales que son, los perros necesitan ver y relacionarse con otros de su misma especie. Independientemente de lo mucho que disfruten de nuestra compañía y del amor y cariño que nosotros les proporcionemos, se trata de una especie que, para estar equilibrada, requiere de esa parte de socialización.

Por este motivo, es importante que, especialmente si solo convivimos con un perro, a la hora de realizar los paseos intentemos ir a sitios y lugares en los que sepamos que vamos a encontrarnos con otros canes. Aquí es donde los pipicanes juegan un papel fundamental.

El pipicán es un espacio diseñado para las ciudades en el que podemos dejar sueltos a nuestros perros para que jueguen e interactúen con otros de su misma especie. No obstante, no todos los pipicanes son adecuados y, no todos los perros son amigables.

Es fundamental hacer un buen uso del pipicán y ser responsable con la personalidad y gustos de tu perro si queremos entrar en uno, ya que de no hacerlo bien, podríamos causar estreses e incluso peleas entre los canes que se encuentran en el área canina.

Cómo evitar conflictos y estreses en un pipicán

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de ir al pipicán es la preferencia de nuestro perro a la hora de interactuar con otros. Habrá canes que disfruten del juego y les guste relacionarse con otros perros, pero habrá otros que les sirva con olisquearse durante el paseo.

En el caso de los primeros, si optamos por ir a un área canina, es recomendable seguir algunos consejos que nos ayudarán a evitar conflictos y, sobre todo, a evadir situaciones que puedan resultar estresantes para nuestro perro (y los demás que estén en el pipican).

Sonia Losada, educadora canina con más de trece años de experiencia, profesora y divulgadora a través del podcast 'Hablemos de perros', cuenta en uno de los episodios lo importante que es saber entrar en un pipicán y, más aún, saber cuándo no hacerlo o irse.

"Yo lo primero que hago es ponerme en la valla y esperar a que vengan los perros de dentro del área canina a olisquear a mi perro", relata. "La gente muchas veces abre la puerta directamente y deja entrar a su peludo suelto, lo que puede provocar una situación de estrés, ya que vienen todos los perros corriendo a oler al nuevo".

Cuando veo que gestionan bien y que no hay malos rollos, entonces es cuando suelto la correa al suelo

Por este motivo, Losada explica que a través de la valla se huelen por primera vez y, además, ya se pueden identificar algunas señales de juego o de calma. "Ya podemos ver cómo son los perros y si van con intención de jugar o no", comenta.

"No obstante, yo recomendaría entrar siempre con la correa puesta, sin soltarle y que se saluden para que, en el caso de que pase cualquier cosa, podamos guiar rápidamente a nuestro perro e irnos", expresa la educadora.

Con la correa aún puesta, Losada recomienda esperar todavía unos minutos para ver cómo se gestionan y cómo responde nuestro perro ante sus posibles compañeros de juego. "Cuando veo que lo hacen bien y que no hay malos rollos, entonces es cuando suelto la correa al suelo", explica la experta.

"Y por supuesto, hay que estar todo el rato mirándoles para comprobar que todo está bien y que, por ejemplo, no está uno todo el rato persiguiendo a otro y cerciorarnos de que se están respetando las señales entre ellos", agrega.

En este sentido, Losada explica que no es bueno que estén todo el rato corriendo unos detrás de otros y que deben también ser capaces de separarse y relajarse, olfatear el área, etc. "Si no ocurre así, hay que irse, porque significa que están en una situación estresante", detalla.

"Por mucho que haya gente que nos dirá que al pipicán vienen a eso, a correr y a cansarse, la realidad es que tiene que haber también momentos de calma y, en este sentido, que el área canina sea más grande o disponga de naturaleza influye mucho", asegura Losada.

Al final, para la educadora, es importante que el pipicán tenga el suficiente espacio como para que si un perro quiere alejarse de otro, pueda hacerlo y para que tengan también otras actividades que realizar, como olfatear, tumbarse, de manera tranquila.

"Si todos los pipicanes fueran así, más grandes y más naturales, no habría tantos problemas o peleas entre perros", considera. "A la hora de elegir entrar en un pipicán o no, hay que valorar mucho esto y, también, los perros que hay en ese momento dentro, siempre preguntando a sus dueños y, también, advirtiendo de cómo es el nuestro en caso necesario".