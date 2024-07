El mensaje esperanzador de Sara Carbonero en redes para mostrar su nuevo proyecto profesional: "El momento es ahora"

Con el mismo misterio y la misma poesía a los que acostumbra recientemente, Sara Carbonero ha mostrado su nuevo proyecto profesional en redes sociales, aunque ha dejado en el aire cualquier tipo de detalle, con la esperanza de poder contar más pronto.

La periodista publicó en Instagram un mensaje esperanzador con el que demuestra lo que le apasiona su profesión, y lo hizo junto a las fotos de una grabación en la que parece ser la protagonista, pues está sentada en un sillón frente a la cámara, puede que para una entrevista.

"Con septiembre a la vuelta de la esquina, seguimos creando, seguimos soñando, seguimos creyendo e inventando. Porque el momento es ahora", escribió en su publicación, en la que también compartió varias imágenes del espacio en el que estaba grabando.

"Con la música como motor y motivo, siempre. Ojalá pronto pueda contaros más", añadió y, finalmente, citó la letra de Inoportuna, canción de Jorge Drexler: "Quien no lo sepa ya, lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa".

Aunque aún se desconoce de qué se trata, parece que este proyecto llena de felicidad a Sara Carbonero, que recientemente ha estado pasando unos días en su pueblo, Corral de Almaguer (Toledo), disfrutando de la libertad que le da su familia, "gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear".

De hecho, lleva tiempo publicando reflexiones con las que muchos dudan de si está atravesando por un problema de salud, pues ha publicado varias imágenes del hospital y ha lanzado reflexiones que dejan en el aire si está viviendo una mala etapa.

"Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco", escribió en uno de sus últimos posts de Instagram.