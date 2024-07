El príncipe Harry considera que es "aún peligroso" que Meghan Markle vaya a Reino Unido

Este pasado jueves 25 de julio se estrenó el nuevo documental de la cadena británica ITV, que lleva por título Tabloids On Trial —Tabloides a juicio, en español—. Y en él, el príncipe Harry ha analizado el papel de los medios locales en su vida, con especial hincapié en el juicio que le ganó al conglomerado Mirror Group Newspapers en diciembre del año pasado.

El hijo pequeño de Carlos III de Inglaterra ha hablado en él acerca de cómo le han afectado a lo largo de su vida las informaciones falsas, las escuchas ilegales, las persecuciones de los paparazzi —por culpa de una de ellas falleció precisamente su madre, Lady Di—, las columnas de opinión o los rumores. Y, además, el duque de Sussex también ha hablado de su esposa.

Harry considera que "aún sigue siendo peligroso" que Meghan Markle regrese a Reino Unido después de que protagonizasen juntos el Sussexit a principios de 2020 y se mudasen a Estados Unidos, añadiendo que en aquel entonces se sintió "demasiado presionado", y que aquello fue la gota que colmó el vaso de su paciencia y presentó sus demandas contra varios medios de comunicación.

"Llegó un punto en el que me iban a crucificar, lo hiciese —demandarlos— o no lo hiciese. Pero es que además no creo que haya nadie en el mundo que esté mejor preparado y en mejor posición para poder llevar esto a cabo que yo", ha declarado, añadiendo que los tabloides alimentan la ira o el descontento de sus lectores.

"Así que sí, sigue siendo peligroso, porque todo lo que se necesita es un actor solitario, alguien que lea estas cosas y que actúe en consecuencia según su criterio. Es lo que de verdad me preocupa, que coja y quiera usar un cuchillo o ácido o lo que sea. Es una de las razones por las que no voy a traer a mi esposa de regreso a este país", ha afirmado en el documental.

Eso sí, no ha olvidado que la información hoy en día es global e instantánea y ha añadido: "De todas formas, ya hay más que suficiente atención sobre mí y sobre mi esposa".