Jennifer Lopez da las gracias a mucha gente en su 55 cumpleaños... pero no a su marido, Ben Affleck

La cantante y actriz cumplió 55 años el miércoles 24 de julio. Lo celebró con una fiesta inspirada en la serie Los Bridgerton, en la que estaba toda su familia, menos su marido, Ben Affleck, cuyos rumores de separación les persiguen desde hace días y no hacen más que arrojar señales de confirmación.

J Lo ha publicado un largo gracias en su cuenta de Instragram para reconocer a las personas que la han acompañado en estos años de su vida, entre las que no está citado el actor.

"He estado viendo todos vuestros deseos de cumpleaños, hermosos videos y publicaciones toda la noche y esta mañana. Me he reído, he sonreído, derramé algunas lágrimas y cuando vi el cartel que pusisteis en Times Square, quedé completamente abrumada. Realmente tengo los mejores y más increíbles fans del mundo", comenzaba escribiendo la actriz y cantante.

"Nunca podré expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de que todos seáis parte de mi vida. Muchas gracias”, concluye el mensaje en el que no cita ni una vez a su marido.

Su madre y sus hijos, los mellizos Max y Emme, sí formaron parte de la fiesta de celebración desarrollada en Los Hamptons (Nueva York), mientras Affleck se encontraba a cientos de kilómetros, en Los Angeles.