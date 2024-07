Belén Esteban revela el motivo de su ruptura con Terelu Campos: "No me coge el teléfono"

Belén Esteban concedió una entrevista a Semana en la que se sinceró sobre su relación con las Campos. Durante un tiempo el motivo de la ruptura fue un secreto, pero ahora la colaboradora reveló qué es lo que pasó para que bloquee en WhatsApp a Terelu Campos y a Carmen Borrego.

El motivo principal fue que la madre de Alejandra Rubio le hizo ghosting en repetidas ocasiones a la televisiva. Además, le dijo que la misa en homenaje a su madre, María Teresa Campos, era "algo muy íntimo y familiar", dándole a entender que no estaba invitada.

"Vi algunas personas y no entendí que yo no pudiera ir. Lloré claro, pero porque el fallo lo tuve yo, tenía que haberme presentado allí sin preguntar a nadie y se acabó, porque Teresa Campos era mi amiga", explicó Esteban.

Además, reveló las veces que ella intentó ponerse en contacto con la presentadora y nunca le contestó: "A los pocos días sale el embarazo de Alejandra y escribo a Terelu y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco. Me dice que se encuentra desbordada y que no me coge el teléfono porque está mal de la voz".

"A la semana siguiente la vuelvo a llamar y me dice que está en el fisio, que luego me llama. A los tres días la vuelvo a llamar, esa vez me dice que está en el notario, que luego me llama. Como esa llamada nunca ha venido, he decidido bloquearla", confesó.

El vínculo entre Terelu Campos y Belén Esteban viene desde hace 25 años. No comenzaron con buen pie, ya que la presentadora criticó duramente a Esteban en el programa Día a Día. Sin embargo, años después, en Sálvame, empezaron a llevarse bien tanto dentro como fuera de los platós.