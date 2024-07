Vivian, hija trans de Elon Musk, responde a su padre: "Yo soy quien te repudió"

Obviamente, no ha sido a través de X —también conocida como Twitter—, sino a través de una de sus competencias, Threads. Vivian, la hija transgénero de Elon Musk, ha respondido a las durísimas declaraciones del magnate en las que aseguraba que su "hijo" [sic] estaba "muerto, asesinado por el virus woke", una palabra despectiva para las personas de pensamientos progresistas.

"Supongo que él pensaba que yo no iba a decir nada y que sencillamente lo iba a dejar sin contestación alguna. Pero no lo voy a hacer. Si vas a mentir sobre mí, de una forma tan descarada y ante millones de personas, no puedo dejarlo pasar", ha comenzado diciendo Vivian Wilson, quien nació en 2004 y en 2022, al cumplir 18 años, cambió su nombre y comenzó a utilizar el apellido materno.

Vivian ha asegurado que no está preocupada y que empieza a verle "el lado cómico" a toda la situación. "Llamarme muerta en un pódcast mientras básicamente estás admitiendo que no tienes comprensión lectora al decir que te 'engañaron' para que firmaras documentos que leíste varias veces es una parodia", ha escrito Wilson. "Me veo bastante bien para estar jodidamente muerta".

"Soy yo quien te repudió y no al revés", ha puntualizado la joven de 20 años, así como también ha realizado una captura de pantalla de un antiguo tuit de fundador de SpaceX y Tesla en el que escribió que ella "nació gay y ligeramente autista", lo que ella considera que son unas afirmaciones "completamente falsas". "De verdad, nada de todo esto sucedió jamás. Nunca", ha añadido.

"Ni siquiera sé de dónde se ha sacado esto. Lo primero que me viene a la mente es que fue a la escuela de estereotipos gay de Milo Yiannopoulis —un polémico influencer de extrema derecha—, eligió algunos al azar y dijo 'ea, esto está bien' en un intento desesperado de ganarse ciertas simpatías cuando es obvio que está equivocado incluso en su propia mierda de historia", ha continuado.

También ha respondido a Musk cuando le dijo al presentador, el psicólogo de ideología liberal y tradicionalista Jordan Peterson, que Vivian, cuando era pequeña y mucho antes de su transición, le "escogía la ropa que ponerse, como una chaqueta, y decía que era "fabulosa" y que le gustaban "los musicales y el teatro".

"Nunca le he elegido las chaquetas que ponerse y, desde luego, no las llamaba 'fabulosas' porque, literalmente, no se usaba la palabra 'fabulosa' cuando tenía cuatro años. Una vez más, y me gustaría reiterarlo... ¡Tenía cuatro años!", ha dicho Vivian Wilson, que da la misma explicación para los musicales. "Es tan obvio que no necesita mayores explicaciones, pero por lo visto hay gente que cree sus tonterías".

Vivian ha añadido que "todo esto es un invento" pero que hay "una razón para ello". "Él no sabe cómo era yo cuando era niña por una cosa muy sencilla: nunca estaba en casa. Y en el poco tiempo que estuvo fui acosada implacablemente por mi feminidad y mi homosexualidad. Pero claro, él no puede decir eso, por lo que me reduce a un puto estereotipo, lo que dice bastante sobre cómo ve a las personas queer y a los niños en general", ha agregado.

Para acabar, la joven ha afirmado que su padre está "desesperado" por conseguir "la validación y la atención" de su "ejército de degenerados e incels" que van como locos a dársela. "Y sobre que no soy una mujer... Pues lo que tú digas, cari", ha finalizado. "Yo estoy reconocida legalmente como mujer en el estado de California y no me preocupan las opiniones de quienes están debajo de mí".