Cataluña ha realizado 896 intervenciones comunitarias y 8.745 cribados para detectar 711 casos de hepatitis B y C desde 2021

El Departamento de Salud ha realizado 896 intervenciones comunitarias y 8.745 cribados que han detectado 191 personas con hepatitis B y 520 con hepatitis C desde 2021. Estas intervenciones complementan las que se llevan a cabo desde la atención primaria y comunitaria. Por otro lado, desde que aparecieron los tratamientos antivirales de acción directa en 2015 y hasta el año pasado, se han tratado 28.556 personas por el virus de la hepatitis C, de las cuales 1.342 fueron tratadas el año pasado. Entre 2015 y 2021, se registraron 10.460 muertes por causas atribuibles a la hepatitis C y B. En 2021, las muertes por este virus en Cataluña fueron 864 personas y 1,3 en todo el mundo.

El cribado se convierte en una herramienta clave para eliminar las hepatitis víricas, unas enfermedades infecciosas prevenibles y tratables que afectan aproximadamente a 304 millones de personas en el mundo. En este sentido, el Departamento de Salud cuenta con el Plan de prevención y control de la hepatitis C (VHC) de la Subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas (SGAVIH) para realizar actuaciones centradas en prevenir y reducir las nuevas infecciones, el cribado para el diagnóstico precoz, la búsqueda activa para la recuperación de infecciones ocultas y facilitar el acceso rápido y simplificado a los tratamientos.

Para prevenir infecciones y nuevos casos, la vacuna universal del virus de la hepatitis B (VHB) está incorporada en el calendario de vacunaciones sistemáticas desde 1992. En cambio, no se dispone todavía de ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero sí existen tratamientos eficaces.

Más de 7.000 cribados en centros de drogodependencia

Por la situación de especial vulnerabilidad, las personas que consumen drogas requieren acciones más proactivas para poder ser diagnosticadas y tratadas. Son acciones que concentran las actividades en los centros ambulatorios especializados en drogodependencias (CAS) con circuitos adaptados y que han permitido realizar 7.536 cribados y 472 tratamientos entre 2021 y 2023.

Por otro lado, Salud ha asegurado que se ha logrado eliminar el virus de la hepatitis C en las prisiones catalanas. En 2023 solo había una prevalencia de 0,09% de personas infectadas, la mayoría eran nuevos ingresos que supusieron 57 tratamientos, lejos de los más de 200 que se realizaban cada año a finales de la década pasada.

Cataluña también cuenta con cuatro proyectos comunitarios para detectar el virus de la hepatitis B o C en las personas migrantes originarias de países con altas prevalencias de este virus. Estos proyectos se realizan con el apoyo de agentes de salud o mediadores comunitarios, que actúan como puente con las poblaciones objetivo y ayudan a que las intervenciones estén culturalmente adaptadas. Esto ha permitido realizar 281 intervenciones con 4.006 cribados que han identificado a 171 personas infectadas por el virus de la hepatitis B (VHB) y 80 por el virus de la hepatitis C (VHC).

Búsqueda de casos con sospecha de infección

El virus de la hepatitis C se descubrió en 1989 y los tratamientos más eficaces no aparecieron hasta 2015, motivo por el cual se ha tenido que hacer un esfuerzo importante para recuperar a las personas susceptibles de ser tratadas desde el año en que se descubrió el virus.

Uno de los métodos ha sido una búsqueda de diagnósticos y revisión de historias clínicas desde la atención primaria y comunitaria (APiC), con la cual se ha realizado un estudio piloto en los 52 centros de atención primaria y comunitaria de Barcelona que ha permitido identificar 976 casos con una posible infección activa. Salud ha asegurado que este proyecto se extenderá al resto de Cataluña.

Además, desde los laboratorios del Instituto Catalán de la Salud se ha hecho una búsqueda de resultados analíticos del virus de la hepatitis C (VHC) desde 2018 hasta 2022 y se han encontrado 1.500 personas potencialmente infectadas. Después de esta búsqueda, se ha informado a los servicios especializados de los hospitales que han revisado las historias y hasta la actualidad se han identificado y tratado 137 personas infectadas.

Salud ha dado a conocer estas cifras con motivo del Día Internacional de las Hepatitis Víricas, que se conmemora este domingo. El objetivo principal es concienciar sobre estas infecciones del hígado que pueden causar enfermedades hepáticas graves, entre ellas el cáncer.