Bosco Martínez-Bordiú reacciona en directo a su brutal caída en 'Supervivientes': "Quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas"

Las pruebas de Supervivientes: All Stars están siendo más duras y más extremas que las de una edición normal. Es por ello que Bosco Martínez-Bordiú dio un gran susto a la audiencia y a la organización del reality tras su accidente en la noria infernal, que dejó a la audiencia con la boca abierta. Pero él no había visto ese vídeo, hasta ahora.

El ya exconcursante estaba realizando la prueba con Logan Sampedro y la rápida velocidad del aparato hizo que él se descolgara, golpeándose contra una de las barras y cayendo al agua.

Pero el sobrino de Pocholo no había visto su caída, por lo que quiso reaccionar a ella en un directo de Instagram. "Me estoy comiendo la cabeza porque no he visto el vídeo del golpe y quiero saber por qué tengo fisuras en las costillas y un moratón enorme", explicó a sus seguidores.

"Estoy viendo ahora cuando me suelto, que literalmente se me van los brazos. Me caigo y en ese momento me doy con la barra arriba", confesó. "La noria iba rápido no, rapidísimo".

"Había tres personas por fuera en cada lado dándole, que ya era imposible sujetarte. La verdad es que estoy flipando del golpetazo más grande", continuó.

Además, explicó que cuando salió disparado del mecanismo notó como la barra le pegó en la espalda, en las vértebras y en las costillas, y por eso también le duelen.

También desveló lo que ocurrió cuando fue atendido por el equipo médico: "Me pinchan de todo y por todos lados. También pastillas, agua, de todo. Veía negro, pero quería hablar. Dije que estaba bien, pero estaba superdrogrado. De repente, empiezo a ver puntos negros y se me taparon los oídos. Casi me desmayo, pero me cogí a Logan".