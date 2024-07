Antonio Naranjo denuncia amenazas de muerte por sus críticas a Karol G: "Me han mandado mensajes con datos personales"

Las críticas de Antonio Naranjo a Karol G, a la cual llamó "petarda", le están trayendo consecuencias al colaborador de Mediaset, hasta el punto de que ha interpuesto una denuncia por las cien amenazas de muerte que ha recibido, algunas con "datos personales".

Así lo reveló en el programa En boca de todos, donde esta misma semana dijo que si la cantante colombiana llena cuatro noches el estadio Santiago Bernabéu y "los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse".

Tras esta incendiaria opinión, con la que los fans de la cantante sintieron que les estaba faltando al respeto, aclaró que "petarda significa fastidiosa, y su música y sus seguidores" se lo parecen. Pero estas explicaciones no han impedido que reciba "más de 3.000 mensajes y 100 amenazas de muerte".

"Las tengo contabilizadas y denunciadas. Me han dicho que he ofendido a las mujeres, a Colombia y que soy un colonialista español que quiere repetir los mismos hechos. Y por ahí sí que no paso", estalló, ofendido, este jueves en En boca de todos, donde aseguró que le han dicho que le iban a hacer la "corbata colombiana", una manera de asesinar surgida en los años 40.

"Me han mandado amenazas muy serias y con datos personales que a cualquiera preocuparían", sostuvo el periodista en el programa, al cual invitaron por videollamada a Jotawhites, un creador de contenido fan de Karol G que le dijo que, por su comentario, era un "hombre hetero de mediana edad que se había quedado anclado en el siglo pasado".

El colaborador defendió que su comentario era "un chascarrillo", aunque "seguramente no el más afortunado", y reiteró que con "petarda" se refería a la definición de "aburrida y fastidiosa", que es lo que le parece la música de la colombiana.

"Entiendo que la palabra puede tener otras connotaciones, y de esas sí que me disculpo, sinceramente, porque yo no tenía ningún afán de ofender a nadie", aseguró. "Ya está bien de convertir comentarios que pretendían ser una broma y un chascarrillo en un conflicto de esas características".

Antonio Naranjo se dirigió al influencer, al cual llamó "niñato", y dijo que entiende que se puede aprender de la gente joven, pero que no desprecien ellos "lo que saben los mayores considerando que son una antigualla".

Ante esto, Jotawhites, respondió que respeta sus gustos, pero su comentario le parece "de bastante ignorante" porque faltaba al respeto a los que tienen unas preferencias diferentes a las suyas. "Siempre lo escucho cuando Karol G o Taylor Swift vienen a España, pero con Manuel Carrasco o Duki, que también han llenado estadios, no he escuchado a nadie criticarlo", argumentó también.

El colaborador de En boca de todos incidió en que su opinión es tan humana "como tener gustos propios", aunque cree que los suyos "son bastante mejores que los de Jotawhites, pero ya se le pasará". "Todos los gustos son respetables", contestó el creador de contenido, pero le afeó que se escuda en su libertad para decir esas palabras, creyéndose "superior moralmente" y faltando al respeto a los "fans de Karol G".

Finalmente, Antonio Naranjo volvió a repetir que se "arrepiente solamente de haber usado esa palabra, 'petarda'", porque si hubiese dicho que le aburre y le fastidia, no se habría montado esta polémica.