Revelan supuestos mensajes de apoyo a Biden del joven que intentó asesinar a Trump

El director de la red social Gab, Andrew Torba, ha revelado supuestos mensajes escritos por Thomas Crooks, el joven que disparó contra Donald Trump el pasado 13 de julio, en los que expresaba su apoyo al presidente estadounidense, Joe Biden, hasta hace cinco días candidato a la reelección en los comicios del próximo mes de noviembre.

"Hace aproximadamente 30 minutos, Gab se enteró de que Thomas Crooks, el trastornado partidario de Joe Biden que intentó asesinar al presidente Donald Trump, podría haber tenido una cuenta en nuestra plataforma. No podemos confirmar que la cuenta en cuestión realmente le perteneciera", afirma Torba en la red social Twitter, donde también señala que tuvo conocimiento de esa información a través de un requerimiento "de una agencia de aplicación de la ley".

Torba explica que esa supuesta cuenta de Crooks "estuvo activa en el sitio por última vez en 2021" y que solo publicó nueve mensajes. "Si bien la cuenta realizó muy pocas publicaciones, la mayoría de ellas apoyaban al presidente Biden. Varias publicaciones expresaron su apoyo a los cierres de Covid, las políticas fronterizas y las órdenes ejecutivas del presidente Biden", subraya.

El director de Gab, una red social muy vinculada a la extrema derecha, ha publicado también algunos de esos supuestos mensajes escritos por Crooks.

En uno de ellos, el autor del atentado contra Trump expresa su apoyo a las políticas inmigración de Biden: "Las órdenes ejecutivas de Biden no incentivan la trata de personas, ya que los traficantes de personas no están interesados en las ciudadanías, asimismo la mayoría de los inmigrantes ilegales no son criminales y de hecho algunos estudios muestran tasas más bajas de delitos cometidos por estos individuos".

Torba asegura que ha divulgado esa información asumiendo "un riesgo personal y empresarial significativo" para "desafiar el consenso de Washington" y para "publicar la primera evidencia definitiva de que el tirador era partidario de Biden". Puntualiza, además, que "los demócratas y sus aliados en los medios han tratado de encubrir y negar en todo momento" que Crooks fuera seguidor de Biden.