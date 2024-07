Trump estalla contra el director del FBI por cuestionar que la bala alcanzase su oreja: ¡"Ni siquiera lo comprobó!"

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, ha cargado este viernes contra el director del FBI, Christopher Wray, por haber puesto en duda que el impacto que recibió en la oreja en su intento de asesinato realmente hubiera sido provocado por una bala.

El magnate neoyorquino ha cuestionado la imparcialidad y valía del jefe del servicio de seguridad e inteligencia estadounidense y ha desmentido las afirmaciones sobre el posible rasguño de metralla esgrimido por Wray. "Fue, por desgracia, una bala que golpeó mi oreja, y la golpeó fuerte. No había vidrio, no había metralla. En el hospital lo llamaron 'herida de bala en la oreja', y eso es lo que fue. No es de extrañar que el FBI haya perdido la confianza de Estados Unidos", ha criticado.

Trump responde así a las declaraciones que Wray emitió este jueves durante una comparecencia para informar al Congreso del estado de la investigación sobre ataque al republicano en uno de sus mítines, en Pensilvania. "Hay algunas dudas sobre si fue o no una bala o metralla lo que impactó en su oreja", enunció el director.

Donald Trump ha reaccionado públicamente a las declaraciones en un mensaje en Truth Social: El director del FBI, Christopher Wray, dijo en el Congreso que no estaba seguro de si había sido alcanzado por metralla, vidrio o una bala (¡el FBI ni siquiera lo comprobó!)".

Cabe mencionar que la hipótesis del vidrio procedente de la ruptura de un teleprompter fue descartada cuando se observó en unas fotografías captadas instantes después del atentado que las pantallas de cristal estaban intactas tras el ataque. No obstante, persiste la idea del FBI en que Trump pudo ser alcanzado por metralla.

A continuación, el expresidente ha señalado un contraste entre las dudas sobre el ataque y la percepción de la salud del actual mandatario: "Pero estaba seguro de que el corrupto Joe Biden estaba física y cognitivamente 'sin problemas'. ¡Error!".

El republicano ha puesto en tela de juicio las capacidades de Wray al frente de la Oficina Federal de Investigación de EEUU ante la desemejanza esgrimida sobre Biden: "Es por eso que no sabe nada acerca de los terroristas y otros criminales que vierten en nuestro país a niveles récord".

"Su único objetivo es salvar a los lunáticos de la izquierda radical"

Cuestionada su valía, Trump también ha dudado de su imparcialidad. "Su único objetivo es destruir a los patriotas del J6, asaltar Mar-a-Lago y salvar a los lunáticos de la izquierda radical, como los que ahora están en Washington quemando banderas americanas y pintando con spray sobre nuestros grandes monumentos nacionales, sin ningún castigo", ha concluido.