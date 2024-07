Bárbara Rey confirma que ya ha interpuesto la demanda contra su hijo, Ángel Cristo: "No quiero que vaya a la cárcel"

Después de meses soportando declaraciones durísimas sobre ella y Sofía Cristo, Bárbara Rey ha demandado su hijo. De este modo, podría quedar poco para que termine una etapa en la que se ha visto a la vedete sufrir por todo lo que se decía de ella y de su hija.

Ella misma ha confirmado que ya ha interpuesto la demanda: "No solamente he demandado a mi hijo, lógicamente, que se lo dije, he demandado a todos los medios que le han dado cancha para que él pudiera decir todo lo que ha dicho de mí".

Y no solo eso, "también a los colaboradores que han dicho barbaridades". De esta manera, Bárbara se muestra esperanzada de que el sufrimiento de su familia termine pronto.

Además, ha asegurado que, tal y como se ha dicho, ha ido por lo civil porque no quiere que vaya a prisión: "No quiero que vaya a la cárcel en la vida y le quiero un montón, pero hay cosas que no hay más remedio que hacerlas".