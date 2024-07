El peligro cataclísmico de Yellowstone: millones de turistas pasean en la caldera de un supervolcán que podría llegar a explotar

Yellowstone es un tesoro de la naturaleza. De enormes dimensiones, ocupa 8.983 kilómetros cuadrados, es el espacio protegido más antiguo del planeta. Creado en 1872, el visitante "tiene oportunidades inigualables de observar la vida salvaje en un ecosistema intacto, explorar zonas geotérmicas que contienen cerca de la mitad de los géiseres activos del mundo y contemplar maravillas geológicas como el Gran Cañón del río Yellowstone", dice la web oficial del Parque Nacional.

Pero bajo esa capa que cada año deslumbra a casi 3 millones de visitantes, Yellowstone, como todo en la naturaleza, tiene su lado más oscuro. En su caso, en forma de amenaza, la del volcán que esconde en su interior y que sería el más peligroso del planeta si explotase. Porque este tesoro natural tiene como base la caldera de un megavolcán.

Otra explosión hidrotermal

Por si a alguien se le olvidó, el episodio de esta semana lo ha recordado. Este martes, una explosión hidrotermal arrojó agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca. Los turistas tuvieron que buscar refugio y las autoridades se vieron obligadas a cerrar el área de recreo. Ocurrió cerca de Sapphire Pool, una piscina de agua termal de Biscuit Basin ubicada a poco más de tres kilómetros del famoso géiser Old Faithful, en Wyoming.

Dice el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) que estemos tranquilos, que la explosión no indica que una erupción volcánica sea inminente. "Los datos no muestran cambios en Yellowstone. La explosión no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que permanece en niveles normales de actividad", aseguró el USGS en un comunicado.

La explosión no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que permanece en niveles normales de actividad"

Explosiones hidrotermales como lo que acaba de ocurrir suelen producirse en el parque de una a varias veces al año, pero a menudo en el interior, donde pueden no detectarse inmediatamente, aclaran los geólogos. Explosiones hidrotermales similares tuvieron lugar en la década de 1880, 1989, 2009 y 2024.

La posibilidad de un escenario apocalíptico

Yellowstone es famoso por sus paisajes volcánicos. Getty Images/iStockphoto

El parque y su caldera está muy bien vigilado a ese respecto. Se hace un seguimiento de las temperaturas de algunas características térmicas; se siguen desde el espacio las emisiones térmicas globales; se recoge gas y agua para evaluar la química; y se rastrea el flujo y la química de arroyos y ríos.

Pero no se puede obviar el hecho de que bajo el parque de Yellowstone se encuentra un megavolcán. Los científicos llevan años advirtiendo de que una explosión de éste ocasionaría un escenario apocalíptico para el planeta. Según el Museo de Historia Natural de Londres, este supervolcán tiene capacidad para "producir una erupción de magnitud 8 en el Índice de Explosividad Volcánica, descargando más de 1.000 kilómetros cúbicos de material".

En 1991, la erupción del Pinatubo (Filipinas) fue la erupción volcánica más potente que se recuerda. Fue calificada con un 6 en el Índice de Explosividad Volcánica. Es decir, "unas 100 veces más pequeña que el punto de referencia para un supervolcán" (como el de Yellowstone), según ese museo británico.

La inmensa caldera de Yellowstone

La caldera y la mayor parte del parque se encuentran en el extremo noroeste del estado de Wyoming. La caldera mide 70 por 45 kilómetros. Era la caldera volcánica más grande conocida hasta 2019, cuando se descubrió la Apolaki, en Filipinas, que es más del doble de ancha.

Fuente Prismática de Yellowstone, la tercera mayor de aguas termales del mundo. Robert Nystrom

El vulcanismo de Yellowstone es relativamente reciente, con calderas creadas por grandes erupciones que tuvieron lugar hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640.000 años. Las calderas se encuentran sobre el punto caliente de Yellowstone, bajo la meseta de Yellowstone, donde el magma ligero y caliente del manto asciende hacia la superficie.

Miles de terremotos leves cada año

Las acciones volcánicas y tectónicas de la región provocan anualmente entre 1.000 y 2.000 terremotos medibles. La mayoría son relativamente leves, de magnitud 3 o inferior. Ocasionalmente, se detectan numerosos terremotos en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que se conoce como enjambre sísmico. En 1985, se midieron más de 3.000 terremotos en un periodo de varios meses. Entre 1983 y 2008 se detectaron más de 70 enjambres más pequeños.

Todo depende del suministro de magma. Si se interrumpe, el volcán no entrará en erupción"

En diciembre de 2008, y hasta enero de 2009, se detectaron más de 500 terremotos bajo el extremo noroeste del lago Yellowstone en un periodo de siete días, el mayor de los cuales registró una magnitud de 3,9. Otro enjambre comenzó en enero de 2010, después del terremoto de Haití y antes del terremoto de Chile. Fue el segundo enjambre más grande jamás registrado en la caldera de Yellowstone.

La mayor de estas sacudidas fue un terremoto de magnitud 3,8 que se produjo el 21 de enero de 2010. El 30 de marzo de 2014, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió Yellowstone, el mayor registrado allí desde febrero de 1980. En febrero de 2018, se produjeron más de 300 terremotos, siendo el mayor uno de magnitud 2,9.

¿Toca ahora otra megaexplosión?

La última erupción de la caldera de Yellowstone fue hace 70.000 años. ¿Significa eso que necesariamente tiene ya que ocurrir otra? No. "Los volcanes no funcionan según un calendario. Entran en erupción cuando hay suficiente magma erupcionable bajo la superficie y presión para que el magma ascienda", explica a Live Science Michael Poland, geofísico y científico responsable del Observatorio Volcánico de Yellowstone (YVO).

En el campo volcánico de Yellowstone han tenido lugar algunas de las erupciones más importantes de la historia del planeta. Wikipedia/Dominio Público

"Ninguna de las dos condiciones se da en Yellowstone ahora mismo", aseguraba Poland en 2023. "Todo depende del suministro de magma. Si se interrumpe, el volcán no entrará en erupción", dice este geofísico que rechaza el término supervolcán por burdo y sensacionalista.

Cabe esperar que los terremotos se produzcan a intervalos regulares, pero es más complicado que eso"

Según él, la idea de que la caldera del parque está cerca de entrar en erupción proviene del concepto que tenemos de terremoto. "Cabe esperar que los terremotos se produzcan a intervalos regulares, pero es más complicado que eso. Hay muchas variables en juego", comenta Poland.

De calmado a una erupción en décadas

Pero, ¿hay ya suficiente magma erupcionable bajo la superficie? Un estudio de 2013 demostró que el depósito de magma es 2,5 veces mayor de lo que se creía, cuenta National Geographic. Se vacía con cada explosión monstruosa, por lo que los geólogos piensan que debería tardar bastante en rellenarse.

Es impresionante lo poco que tarda un sistema volcánico en pasar de estar silencioso y calmado a estar al borde de la erupción"

Pero "es impresionante lo poco que tarda un sistema volcánico en pasar de estar silencioso y calmado a estar al borde de la erupción", contó al New York Times la coautora de ese estudio Hannah Shamloo. Los científicos están viendo que el magma puede reponerse rápidamente, lo que podría hacer que el volcán fuera potencialmente explosivo en cuestión de un solo "abrir y cerrar de ojos geológico", esto es, décadas.

Pero el Servicio Geológico estadounidense insiste. "No hemos visto nada que nos haga creer que esté ocurriendo el tipo de fenómeno magmático descrito por los investigadores", afirma Poland. Según las estimaciones del YVO, la probabilidad anual de una erupción cataclísmica en Yellowstone es de 1 entre 730.000, casi las mismas de que un asteroide colisione de manera catastrófico con la Tierra.