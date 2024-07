El Ayuntamiento de Paiporta reprueba al edil de Vox que propuso 'plomo' para los inmigrantes y le quita la asignación

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) denunciará ante la Fiscalía al concejal de Vox Daniel Furió por sus declaraciones "xenófobas" en la red social X, en la propuso 'plomo' para inmigrantes, al considerar que constituyen un delito de odio por "incitar al odio y a la violencia" y le retira "inmediatamente" su asignación.

Así se ha acordado este jueves durante el pleno municipal de julio con lo votos a favor de PSPV --que gobierna en solitario--, PP y Compromís y los únicos votos en contra de los dos concejales de Vox.

Asimismo, se ha aprobado también una moción de reprobación a Furió por difundir un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que decía: "El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo?. Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo...!". Del mismo modo, han acordado solicitar su dimisión como concejal de este ayuntamiento, así como instar al grupo político Vox a su expulsión.

Discursos de odio

Al respecto, el portavoz socialista, Vicent Ciscar, ha señalado que es la segunda vez que pronuncia estas "palabras tan desafortunadas" y le ha advertido de que los discursos de odio "no encajan dentro de la libertad de expresión en el Código Penal". Además, ha recordado que tiene una denuncia ante la Guardia Civil presentada por una concejal de su grupo por "usar fotos de una menor sin tener consentimiento".

Ciscar ha afeado a Furió que haya puesto el nombre de Paiporta "por todo el mundo por unas declaraciones llenas de odio" y al respecto ha recalcado: "No podemos consentir que un concejal de este Ayuntamiento, en sus acciones, fomente, promueva o incite al odio, hostilidad o discriminación o violencia contra algún colectivo en función de su procedencia".

Del mismo modo, la portavoz del PP, Chelo Lisarde, ha señalado que Furió les ha puesto "muy fácil" a todos los grupos "volvernos a unir a todos en la defensa de los derechos de las personas". Así, ha recalcado que ante esta "actitud reiterada" del concejal "no puede tener otra actitud entre todos nosotros y entre todas las personas de bien que la de la reprobación" porque "no hay forma de digerir esas palabras ni de justificar que se lance a nadie a disparar contra una persona".

"No queremos ser cómplices del fascismo"

Por su parte, el portavoz de Compromís per Paiporta, Pep Val, ha recalcado que "si no queremos ser cómplices del fascismo no poder callar". "Hay que luchar por la defensa de los derechos humanos", ha reivindicado. Asimismo, ha cuestionado que estos mensajes sean personales de Daniel Furió, sino que "forman parten del ideario de Vox". Por otra parte, Val ha celebrado que el PSOE de Paiporta haya rectificado su posición inicial de otorgarle un sueldo al edil de Vox.

Por su parte, el concejal de Vox, Daniel Furió, ha recalcado que estará "siempre" en defensa de sus "ideales". "Ante esta moción pido disculpas, pero hay que reconocer, me da la sensación, de que la izquierda tiene una mente un poco peligrosa y psicópata", ha comenzado su intervención. "No es mi culpa de que ustedes hayan interpretado las palabras como las habéis hecho. Retiré el tuit porque he visto el peligro que mostráis al manipular un mensaje", ha mantenido.

Furió ha replicado a la retirada de su asignación: "Ustedes quieren mostrarme un castigo, pero si algo hemos mostrado los de Vox es que hemos roto en cinco autonomías para cumplir nuestros pactos, donde el PP nos traicionó, donde estábamos gobernando, para no ser cómplices de la inmigración ilegal". "No estamos para calentar sillones, no estamos para llenar nuestros bolsillos y estaré siempre en defensa de mis ideales y en defensa de la protección de los españoles", ha apostillado.

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat ha llamado a Furió al orden en varias ocasiones por leer titulares de prensa "incitando a la xenofobia" y le ha recriminado que hable de menas cuando son "niños". "Niños como mi hijo, que ayer se pasó dos horas llorando, temiendo que pudiesen disparar a su madre como a Trump, porque él no entiende los términos que usted está diciendo. No entiende que en una sociedad se pueda disponer de la violencia para atacar al que más lo necesita", ha apostillado.