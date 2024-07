El Gobierno abre la puerta a prohibir que la cabra de la Legión desfile: "Es anacrónico"

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, defiende que, aunque en estos momentos "no es una prioridad", el uso de animales de todo tipo en espectáculos, como la participación de la cabra de la Legión en el desfile del 12 de octubre, "se tiene que regular mejor de lo que está ahora mismo". "Aunque me parezca que es algo relativamente anacrónico, me preocupa que ese animal tenga unas condiciones de bienestar en su día a día y que la exhibición no deje de ser una anécdota", ha señalado Becerra.

Al ser preguntado sobre si se plantean endurecer la ley para prohibir que la cabra de la Legión desfile el Día de la Fiesta Nacional, ha explicado que, a día de hoy, ese tipo de animales están fuera del ámbito de la Ley de Bienestar Animal y, por lo tanto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no puede legislar en esa materia.

Para el director general de Derechos de los Animales, la utilización de animales en espectáculos como la cabra de la Legión o el uso de animales en cabalgatas, "no es imprescindible". "Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para reducir el estrés que soportan esos animales en esos espectáculos, bienvenido", ha insistido.

Actos penados y castigados penalmente

Sobre la detención de un empleado de la limpieza por violar una cabra en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid, Becerra ha advertido de que se trata de "un acto de maltrato" y, por lo tanto, "como cualquier otro tiene que ser penado y castigado de acuerdo a lo que establece el Código Penal".

Así, ha recalcado que es "inadmisible" ese tipo de conductas, por lo que espera que todo el sistema, desde la detección hasta la peritación de ese caso, la instrucción de ese caso en fase judicial, etc., "se hagan de la manera más satisfactoria posible para que todos estos casos de maltrato no queden impunes".

Experimentación animal

El director general de Derechos de los Animales también ha abordado la regulación de la experimentación animal apuntando que hay una intención de "avanzar en que cada vez se utilicen menos animales en el ámbito de la experimentación, ya sean de compañía o no".

Respecto a la experimentación con grandes simios, Becerra ha hecho hincapié en la importancia de mejorar la protección que tienen estos animales. En este contexto, ha explicado que, a diferencia de otros primates, los grande simios "son animales que comparten la mayor parte de las características de personalidad de los seres humanos".