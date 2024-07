Venezuela despliega al Ejército, cierra fronteras y prohíbe la venta de alcohol por las elecciones presidenciales

Con el cierre de la campaña electoral este jueves, ha comenzado la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales venezolanas, que tendrán lugar este domingo 28 de julio. Ante la proximidad de los comicios, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha desplegado más de 388.000 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad en 335 municipios del país. Sin embargo, esta no ha sido la única medida anunciada con el fin de salvaguardar la seguridad durante el proceso: también se cerrarán las fronteras y entrará en vigor la ley seca en la madrugada del 26 de julio.

Padrino López ordenó este miércoles el despliegue de los militares que, como indica la ley, resguardarán el orden en los centros de votación y protegerán el material usado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para los comicios. "El pueblo que va a salir a votar y va a conseguir paz y orden en las calles, en los centros (...) nosotros vamos a garantizar el orden a toda costa, la paz y desde ya llamo al pueblo de Venezuela para que se vaya alistando para vernos el 28 de julio", aseguró.

Subrayó que la institución militar tiene "claridad meridiana" sobre su rol en los comicios, en los que -adelantó- no se pronunciarán sobre la existencia o no de fraudes, un escenario que ha planteado repetidamente el chavismo, atribuyéndolo siempre a la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). "Veo en televisoras y encuestas que ese supuesto fraude o no pudiese ser cohonestado por la Fuerza Armada o no. Eso no puede ser y no va a ser así, la FANB tiene sus funciones y sus tareas claramente definidas, no somos nosotros quienes vamos a decidir si esto es un fraude o no es un fraude supuesto", insistió.

Cinco días antes de que se anunciara el despliegue de las fuerzas de seguridad los ministerios de Interior y Defensa informaron de otras restricciones que entrarán en vigor en la madrugada de este viernes. En concreto, se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas, el porte de armas, la venta de artificios pirotécnicos, la circulación de carga pesada y las reuniones y manifestaciones públicas. También se cerrarán las fronteras y se ha decretado el acuartelamiento de policías, lo cuales quedarán a disposición de las fuerzas armadas. Las medidas estarán en vigor hasta las 23.59 horas del domingo 28 de julio.