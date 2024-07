Carmen Borrego, sobre la mala racha económica de Gustavo, su exchófer: "Si necesita ayuda y puedo, lo ayudaré"

Informalia reveló este jueves la delicada situación financiera que atraviesa Gustavo, el chófer de la fallecida María Teresa Campos. Este asunto fue abordado en Así es la vida, donde Carmen Borrego, una de las hijas de la legendaria presentadora, se pronunció al respecto.

La colaboradora lamentó la difícil coyuntura que vive Gustavo y aclaró varios aspectos de la relación tanto laboral como personal que mantenían con él. Según relató, el conductor optó por bloquearla y recordó que él la había criticado a ella y a su hermana, Terelu Campos, por la manera en que organizaron la misa conmemorativa de su madre.

"Siempre le he deseado lo mejor y siempre le desearé lo mejor. No me gusta que la gente sufra", afirmó con evidente pesar. "No le deseo ningún mal. Yo no tengo contacto con él porque decidió bloquearme. Le deseo lo mejor", añadió.

La tertuliana subrayó que la familia Campos siempre ha brindado apoyo a Gustavo cuando este lo ha requerido. "Se le ha ayudado cada vez que lo ha necesitado. Si necesita ayuda y puedo, lo ayudaré", aclaró.

Sobre el fin de la relación laboral, explicó: "Gustavo en agosto mandó un mail renunciando a su puesto de trabajo. Nadie lo echó y en este proceso falleció mi madre". También señaló que, aunque se le abonó un finiquito, no se trató de una indemnización, ya que su su progenitora "no lo despidió".

Además, la hija de María Teresa Campos destacó el afecto que siente por Gustavo. "Lo he querido muchísimo y podría decir que lo quiero. No tengo ningún problema con él. Hemos tenido nuestras peleas, pero jamás he sido en su contra y jamás le he dicho que no fuera a Supervivientes o se sentase en un plató. Jamás", explicó.

Finalmente, resaltó la cercanía que había entre Gustavo y el clan Campos: "Era un trabajador de mi madre que se le ha tratado como si fuera de la familia. Yo le contaba mi vida y él la suya. Ha estado en mi boda y en el bautizo de mis hijos, pero nunca ha sido de mi pandilla". No obstante, expresó su pena al agregar el supuesto resentimiento que él siente hacia ella: "Me da pena que tenga ese resquemor tan grande".